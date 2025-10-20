El príncipe Andrés ha anunciado su intención de dejar de usar el título de duque de York y todos los honores que hasta ahora otorgaba. Un nuevo paso en su condena total al ostracismo a raíz de su vinculación con el pederasta Jeffrey Epstein que le llevó incluso a ser denunciado por Virginia Giuffre. A pesar de que Andrés sigue asegurando que es inocente, no le ha quedado otro remedido que dar un importante paso atrás. El hijo predilecto de la Reina Isabel II se ha visto acorralado por las polémicas y por las presiones de su familia, que no quiere que los escándalos salpiquen a la institución.

La renuncia de Andrés a utilizar sus títulos da un respiro a la familia real, sobre todo, al rey Carlos III. Para el monarca -igual que para su madre-, no ha sido fácil gestionar esta situación. Menos complicado ha sido para el príncipe de Gales. Guillermo ha sido más tajante con su tío, ya que es capaz de marcar una distancia mayor con él y no implicarse tanto en el ámbito afectivo. Según algunas fuentes, la figura del heredero ha sido clave para que el rey presione a su hermano para la renuncia.

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés en el funeral de la duquesa de Kent. (Foto: Gtres)

A partir de ahora no veremos a Andrés en citas de relevancia pública, aunque no se ha explicado en qué punto queda su relación con el resto de la familia real. De hecho, no se espera que abandone el Royal Lodge, en el que reside desde hace años.

No obstante, la decisión de Andrés afecta de manera directa a la que fue su esposa y sigue siendo todavía uno de sus grandes apoyos, Sarah Ferguson. A partir de ahora, la madre de las princesas Beatriz y Eugenia no podrá utilizar el título de duquesa de York. Un título que la Reina Isabel II otorgó a su hijo tras su boda y que ella mantuvo tras su separación. Al igual que Diana siguió siendo princesa de Gales, Sarah ha sido duquesa de York hasta ahora. A ambas se les retiró el tratamiento de alteza real.

Perfil público de Sarah Ferguson. (Foto: Redes sociales)

Probablemente para ella el cambio será más sustancial que para Andrés. En los últimos años y a pesar de que no era miembro de la familia real, Sarah no ha utilizado su apellido de soltera, sino que ha sido conocida como Sarah, duquesa de York. Ahora tiene que dar un paso atrás y retomar el nombre que tenía antes de la boda. Es más, su perfil público en las redes antes hacía alusión a su título, pero ya se ha apresurado a modificarlo en todos los ámbitos.

A esto hay que añadir que Sarah ha sido la última en estar en el punto de mira por su vinculación con Epstein, a raíz del correo que salió a la luz recientemente y que la relacionaba con el magnate. Debido a esto, la ex mujer del príncipe Andrés ha sido expulsada de varias organizaciones con las que colaboraba. Por tanto, a nivel público ella se va a ver más perjudicada.

Sarah Ferguson en un acto con el príncipe Andrés. (Foto: Gtres)

Otra cuestión es su vínculo con la familia real. En los últimos tiempos Fergie había regresado a citas relevantes, sobre todo, tras la muerte de la Reina Isabel. De alguna manera, el rey Carlos III quería reconocer el apoyo de su ex cuñada a su hermano en los momentos más complicados y había dejado atrás las polémicas que provocaron su separación. También por influencia de la reina Camila, que mantiene una buena relación con Fergie. Sin embargo, todo apunta a que a partir de ahora no tendrá hueco en las celebraciones familiares. A pesar de todo, nadie duda de la capacidad de Ferguson para reinventarse y salir delante de una manera airosa.

El príncipe Andrés junto a Sarah Ferguson. (Foto: Gtres).

El caso de las princesas Beatriz y Eugenia

Aunque tanto Andrés como Fergie han perdido la posibilidad de utilizar sus títulos, no se han tomado medidas con respecto a las princesas Beatriz y Eugenia. Las sobrinas del rey Carlos III siguen manteniendo sus títulos, pero no son miembros en activo de La Firma. Para la institución, ellas son las grandes perjudicadas de todo lo que ha ocurrido, por lo que no se van a tomar medidas para apartarlas. No obstante, con el paso del tiempo su presencia va a ir reduciéndose, con el aumento del protagonismo de los hijos de los príncipes de Gales.