El 2024 ha sido uno de los años más difíciles para los Windsor, sobre todo, a nivel personal. El cáncer del rey Carlos III y el de la princesa de Gales han supuesto un fuerte varapalo para la familia real, que también ha tenido que hacer frente al accidente con un caballo de la princesa Ana o a la reciente infección de la reina Camila. Situaciones que han puesto a prueba la capacidad de la monarquía para dar respuesta a las demandas de la agenda y que han hecho que se cuestione mucho el modelo de monarquía reducida que tanto ha defendido el rey Carlos III. Este año, más que nunca probablemente, han hecho falta todos los miembros con capacidad para representar a la Corona.

Pasadas las tempestades de los últimos meses, poco a poco la normalidad va volviendo a la vida de los Windsor. El monarca retomó su agenda ya hace tiempo y, a pesar de que los médicos le han dicho que se tome las cosas con calma, Carlos III no está dispuesto a relajarse. Quizás por esa convicción tan interiorizada de que a los miembros de la familia real hay que verlos, porque si no, dejan de ser necesarios. El jefe del Estado sigue en tratamiento, pero tiene muy buen aspecto y está muy activo, lo cual es una excelente noticia.

El rey Carlos III y la princesa Ana en un acto oficial. (Foto: Gtres)

De la misma manera, la princesa de Gales ha terminado la quimioterapia preventiva y ya se espera con mucha ilusión su vuelta total a la agenda. Fuentes cercanas a los Windsor aseguran que en estos meses Kate Middleton y Carlos III han estrechado aún más su ya de por sí buena relación.

Un escenario de esperanza

Con Kate Middleton muy recuperada y Carlos III prácticamente a pleno rendimiento. Es en este escenario en el que el monarca va a celebrar su 76 cumpleaños. Un cumpleaños teñido de alegría y optimismo, el primero tras su diagnóstico de cáncer.

No hay previstas grandes celebraciones y no se ha informado de manera oficial de fiestas familiares, aunque no cabe duda de que hay muchos motivos para celebrar. No obstante, lo que sí se sabe es que el monarca participará en dos compromisos -uno presencial y otro virtual-, para conmemorar sus 76 años. Dos actos relacionados con su proyecto de aprovechamiento de excedentes alimentarios, un tema con el que está muy involucrado.

El deseo frustrado de Carlos III

A pesar de que el monarca contará con la compañía de sus seres queridos en este cumpleaños, lo cierto es que Carlos podría echar de menos a su hijo menor y, en especial, a sus nietos. La relación con los duques de Sussex sigue siendo tensa en estos momentos, lo cual hace que el rey no pueda disfrutar de la compañía de sus nietos por parte de Harry.

Una cuestión que, según varias fuentes, disgusta mucho al rey. El monarca es un abuelo entregado y le encanta pasar tiempo con sus nietos. El príncipe Guillermo ha hablado en alguna ocasión de esta faceta tan personal de su padre, de cómo disfruta cuando está con los príncipes Jorge, Carlota y Luis. Es más, en uno de los actos con motivo de su coronación pudimos verle sonriendo y pasando un divertido rato con el más pequeño de los hijos de los príncipes de Gales.

El rey Carlos III y el príncipe Harry en un acto oficial. (Foto: Gtres)

También se sabe que Carlos III es muy cariñoso con los nietos de su esposa, la reina Camila. El hijo de la consorte, Tom Parker Bowles también ha comentado alguna vez cómo trata el Rey a sus hijos pequeños e incluso ha desvelado que se refieren a él con un divertido apelativo ‘Uppa’. Sin embargo, Carlos III no podrá ejercer de abuelo con sus nietos por parte de los duques de Sussex. Mientras que el monarca disfruta de todo el tiempo que puede con los hijos de Guillermo y Kate Middleton, no ocurre lo mismo con los hijos de Harry y Meghan, a los que apenas conoce. Ejercer de abuelo con ellos es un deseo frustrado para el rey que tiene pocos visos de cumplirse en el corto plazo.