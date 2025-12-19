El deporte con el que el Rey Felipe se pondrá en forma estas vacaciones (y no es el esquí)

Con la llegada del frío es habitual que el Rey Felipe VI aproveche para disfrutar de escapadas a la nieve con su grupo de amigos incondicionales. Al jefe del Estado le gusta mucho esquiar, un deporte que lleva practicando desde que era niño, cuando la Familia Real solía pasar los últimos días del año en la estación de Baqueira. En la actualidad, los Reyes y sus hijas no viajan hasta allí para despedir el año, pero sí que es habitual que el monarca disfrute de esta afición junto a sus amigos siempre que su agenda se lo permite.

Aunque estamos ya a mitad del mes de diciembre, todavía no hemos tenido noticia de ningún viaje a la nieve del Rey Felipe VI. Es probable que sea a partir de enero cuando el jefe del Estado se escape a las diferentes estaciones españolas, desde Sierra Nevada a Astún. Suele hacerlo con algunos de sus primos, entre los que se encuentra Beltrán Gómez-Acebo, pero también Álvaro Fuster o Pedro López-Quesada. A estos viajes no acude la Reina Letizia, que hace sus planes con amigas o en solitario por separado.

El Rey Felipe en Baqueira. (Foto: Gtres)

Mientras que en invierno el esquí es el deporte preferido del Rey Felipe VI, en verano es la vela lo que más le gusta. El padre de la princesa Leonor y de la infanta Sofía aprovecha los días de descanso de la Familia Real en Mallorca para participar en la Copa del Rey de Vela y disfrutar de la navegación a bordo del Aifos.

El otro deporte que practica el Rey

Como no siempre se puede ir a esquiar ni ponerse al timón de un velero, el Rey Felipe también practica otros deportes para mantenerse en forma, en concreto, el pádel. Lo hace en el Palacio de la Zarzuela que, además de ser la residencia oficial de la Familia Real, también es su residencia privada. Para el monarca, el ejercicio es fundamental en su rutina semanal y el deporte que practica con más regularidad es el pádel.

Suele hacerlo los domingos y en las instalaciones de Zarzuela, donde hay una pista específica para este deporte. A don Felipe hacer ejercicio le ayuda mucho a desconectar de las presiones y obligaciones del día a día, así como a mantenerse en forma, algo que es fundamental para desarrollar su papel de la manera adecuada. Habitualmente le acompañan algunos de sus amigos, que también son fanáticos de este deporte y que aprovechan para competir con él en un ambiente distendido y relajado.

La Familia Real esquiando. (Foto: Gtres)

No obstante, toda la actividad del Rey está totalmente organizada y protocolizada, incluida la práctica de ejercicio, que forma parte de un plan perfectamente estructurado para garantizar el equilibrio entre la presión institucional y el bienestar personal.

Las lesiones del Rey Felipe

La práctica de cualquier deporte es beneficiosa para la salud, pero no está exenta de riesgos y posibles lesiones. Por ejemplo, sabemos que cuando va a esquiar suele llevar una faja en la zona lumbar por los problemas crónicos de espalda que tiene. En 2018 se sometió a un tratamiento de radiofrecuencia por aguja para aliviar dolores lumbares persistentes.

El Rey Felipe con la mano vendada. (Foto: Gtres)

En cuanto al pádel, sabemos que en 2023 sufrió una pequeña lesión en el escafoides de la muñeca que se produjo tras un mal apoyo mientras jugaba en las propias pistas de Zarzuela.