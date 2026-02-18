Llorca anuncia una ayuda directa de 80.000 € a los familiares de las víctimas mortales de la DANA

La Generalitat Valenciana aprobará en breve la concesión de una ayuda directa de 80.000 euros para los familiares de las víctimas mortales de la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia, que se saldó con 230 fallecidos. Así, lo ha anunciado este miércoles el presidente del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca, en la sesión de control que abre el primer Pleno del año en las Cortes de la Autonomía. Pérez Llorca ha explicado que con esta medida quiere «dar un paso más en la contribución a paliar los daños de una catástrofe sin precedentes», porque, según ha sentenciado: «Creo que es de justicia y creo que es necesario hacerlo».

Pérez Llorca cumple así el compromiso adquirido en su mensaje de fin de año a los valencianos, cuando expresó la intención de su Ejecutivo de acompañar a las víctimas de la riada y a sus familiares en el proceso de recuperación tras la DANA con «hechos y recursos».

El presidente valenciano ha adoptado esta medida apenas unos días después de que él mismo pidiera al presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, que rectificase y otorgase una indemnización para las víctimas mortales de la riada de Valencia similar a la que Sánchez ha concedido a los familiares de los fallecidos en el accidente de tren de Adamuz, en Córdoba, cosa que por parte del Gobierno de Sánchez no se ha producido sin que ni los socialistas valencianos ni Compromís protestasen por ello.

En concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez había otorgado en su día una indemnización para los familiares de los fallecidos en la DANA de unos 72.000 euros. Muy alejada de los 210.000 euros concedidos a los familiares de cada muerto en Adamuz. Ya entonces, Pérez Llorca advirtió al respecto que: «Con eso no se juega. Con eso no puede jugar ningún gobierno».

En concreto, Pérez Llorca ya subrayó en su primer mensaje de fin de año que, transcurrido un año desde la DANA, la Comunidad Valenciana continúa en proceso de recuperación tras la mayor catástrofe que ha vivido en su historia, y ha reafirmado la determinación del Consell de acompañar este proceso con acciones concretas, con «hechos y recursos» suficientes hasta lograr una «recuperación completa».