El PP tilda de «vergonzoso» el «agravio» de Sánchez en las indemnizaciones a las víctimas de la DANA

El «agravio comparativo» por las indemnizaciones que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez ha concedido por cada una de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, 210.000 euros, frente a los fallecidos por la DANA de Valencia, 72.000 euros, ha generado ya la contundente protesta del PP valenciano. Al punto, de que este jueves, la portavoz adjunta del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Laura Chuliá, ha calificado de «vergonzoso» el hecho de que la indemnización por cada muerto en la riada sea tres veces inferior a la de cada víctima de Adamuz: «Es una vergüenza que para el PSOE los valencianos valgan tres veces menos que los demás», ha destacado la número 2 del PP en el Parlamento autonómico.

El asunto es especialmente sensible en la Comunidad Valenciana. Y, muy particularmente, en Valencia y su área metropolitana. Porque la decisión del Ejecutivo afecta directamente a las víctimas de la catástrofe del 29 de octubre de 2024 en un contexto en que, como ha recordado la propia Laura Chuliá, el Ejecutivo de Pedro Sánchez «sigue sin haber pagado todas las indemnizaciones pendientes». Y, tampoco ha articulado «ayudas reales para los afectados». Es más, 15 meses después de la riada, «sigue sin haber ejecutado las obras antirriada y los sistemas de alerta temprana». Y «sólo ha completado 12 de las 30 obras asumidas», como adelantó en su día OKDIARIO.

Ahora, «el Gobierno vuelve a demostrar que aplica un doble rasero, incluso, cuando hablamos de indemnizaciones, según el tipo de tragedia o el territorio donde ocurra. Para los socialistas hay comunidades de primera y de segunda por cuestiones partidistas y de tacticismo electoral».

Además, los populares están especialmente molestos tras las manifestaciones efectuadas por Diana Morant este jueves en Chiva, reproducidas por OKDIARIO, en las que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, ha manifestado no poder a responder a la pregunta de por qué una víctima mortal de Ademuz tiene una indemnización tres veces superior a la de otra de la DANA: «No puedo responder con demasiado detalle, porque no conozco con profundidad», ha señalado Morant a este respecto.

Para Laura Chuliá, esas manifestaciones «incapacitan» a Diana Morant «como candidata a presidir la Generalitat»: «No sólo desconoce los datos que sustentan un nuevo agravio para los valencianos, sino que enmudece y balbucea frente a la opinión pública y ni siquiera sabe las decisiones que toma el Gobierno del que ella es miembro».

Chuliá ha calificado el «desconocimiento» de Diana Morant de los asuntos valencianos de «lamentable»: «Ni nos reivindica ni se esfuerza por defender los intereses valencianos. Con Morant, la Comunidad Valenciana siempre sale perjudicada. la ministra sanchista antes que valenciana, Diana Morant, vuelve a quedarse muda cuando se trata de defender los intereses de los valencianos».