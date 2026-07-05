Sin rastro del sucesor del ayatolá Jameneí también en su funeral, al que sí asisten sus tres hermanos

Millones de iraníes han presentado sus respetos a los restos mortales del ayatolá Alí Jamenei en Teherán. Entre los iraníes que han acudido se encuentran tres hijos de Jamenei, pero no Mojtaba, el hijo que le sucedió en la dictadura iraní.

Tres de sus hijos rezaron junto a su ataúd y de los otros cuatro miembros de la familia. Sin embargo, Mojtaba no estuvo presente. La televisión estatal mostró a Mostafa, Meysam y Masoud Jamenei rezando detrás de los ataúdes dispuestos en el vasto patio de la Gran Musalla Imam Khomeini de Teherán, un extenso complejo religioso.

Alí Jamenei, al igual que los otros miembros de la familia, murió en un ataque aéreo en la guerra con Estados Unidos e Israel. Desde el ataque no se ha publicado ninguna imagen ni se ha visto públicamente a Mojyaba, quien supuestamente resultó herido en el ataque.

Funeral del ayatolá Jamenei

Varios meses después y tras llegar a un principio de acuerdo, la dictadura ayatolá ha organizado una semana de procesiones fúnebres masivas, que incluyen el traslado de sus restos a lugares religiosos en Irak. La jornada del viernes consistió en un velatorio en el interior de la Mosala para que los altos dirigentes iraníes y representantes extranjeros pudieran rendirle homenaje, mientras que el sábado se expuso al aire libre bajo una cubierta de cristal.

Este domingo, se celebró el rezo fúnebre dirigido por el ayatolá Yafar Sobhani, una de las principales autoridades religiosas chiíes del país. Durante el rezo incitó a los asistentes al grito de «Muerte a Estados Unidos» y «Muerte a Israel».

También asistieron al rezo el presidente del país, Masud Pezeshkian; el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el jefe del Poder Judicial, Gholam Hossein Mohseni Ejei, entre otras autoridades, así como tres hijos del fallecido líder supremo iraní, Mostafa, Masud y Meisam, lo que hizo más notable la ausencia de su segundo hijo y sucesor como líder supremo, Mojtaba. Entre la multitud destacaba un retrato del presidente estadounidense, Donald Trump, en el radar de una ametralladora con la frase «Se derramará sangre».

El miércoles se tienen previstos velorios en Irak y, finalmente, Jameneí será enterrado el jueves en la ciudad sagrada de Mashad, en el noreste del país, en el mausoleo del imán Reza, el octavo imán del chiismo.