Miles de personas acuden a la mezquita de Mosala de Teherán para dar el último adiós al líder supremo de Irán, Alí Jameneí, que fue asesinado el pasado mes de febrero durante un ataque aéreo llevado a cabo por Estados Unidos e Israel.

El funeral público ha comenzado este sábado en la mezquita Mosala de Teherán y muchos asistentes han llevado banderas de Irán y fotografías de Jameneí, mientras otros han pedido venganza por la muerte del líder supremo. Muchos de los asistentes han responsabilizado al presidente de EEUU, Donald Trump, del asesinato de Jameneí. Entre las pancartas que llevaban los asistentes se podía ver una con una bandera roja con la frase, en inglés: «Matar a Trump».

El ataúd de Alí Jameneí se encontraba, junto con los de su hija, su nieta, su yerno y su nuera, en un podio a la entrada de la mezquita. El acto fúnebre continuará hasta las 20:00 hora local del domingo (16:30 GMT). El lunes, el cortejo fúnebre recorrerá la capital iraní; el martes se trasladará a la ciudad santa de Qom y el miércoles seguirá en Irak. Finalmente, el jueves, Jameneí será enterrado en la ciudad sagrada de Mashad.

Llamadas a la venganza en el funeral de Jameneí

Desde primera hora, en la mezquita de Teherán se escuchaban los gritos de «Lealtad a Jameneí» («Labbaik ya Jameneí»). Algunos de los asistentes han querido hacer una llamada a la venganza, vociferando cosas como «muerte a Estados Unidos» o «venganza, venganza, venganza».

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, destacó hace unos días que la muerte de Jamenei «no es el final del camino, sino el comienzo de un nuevo capítulo de solidaridad, perseverancia y crecimiento de una nación…».

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha agradecido la asistencia a todos los invitados extranjeros que, «a pesar de las presiones y amenazas», participaron en la ceremonia de despedida del líder Jamenei.