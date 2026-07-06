Hamás disuelve su Gobierno en Gaza para facilitar el traspaso de poderes al comité tecnócrata

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el grupo terrorista Hamás, han anunciado este lunes la disolución del organismo que ha ejercido las funciones de gobierno en el enclave palestino desde 2007, una decisión que supone un paso relevante en el proceso de reorganización institucional previsto para Gaza y que busca facilitar el traspaso de competencias al Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), un órgano de carácter tecnócrata cuya creación fue acordada en el marco de las negociaciones impulsadas tras la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para definir el futuro político y administrativo del territorio.

La oficina de prensa de las autoridades gazatíes ha informado de la medida mediante un comunicado difundido en redes sociales, en el que sostiene que, durante los últimos meses, las instituciones gubernamentales de Gaza han adoptado diversas iniciativas destinadas a preparar una «transición ordenada del poder». Según el texto, dichas instituciones han expresado «de forma reiterada e inequívoca» su disposición a ceder la gestión administrativa del enclave al CNAG, en línea con los compromisos adquiridos en las conversaciones entre las distintas facciones palestinas y los mediadores internacionales.

«Hoy, no sólo reiteramos esta demanda y reafirmamos nuestra posición inamovible y de principios, sino que la traducimos a acciones concretas y procedimientos sobre el terreno, adoptando pasos estratégicos decisivos que allanan el camino en la práctica para cumplir esta obligación nacional», señala el comunicado oficial, en el que las autoridades de Gaza presentan la disolución del actual aparato gubernamental como una muestra de su voluntad de avanzar hacia una nueva etapa política.

La medida llega tras meses de contactos diplomáticos y negociaciones encaminadas a establecer un mecanismo de administración transitorio que permita gestionar los asuntos civiles de la Franja de Gaza mediante un comité compuesto por expertos y tecnócratas, con el objetivo de separar la gestión cotidiana del territorio de las estructuras políticas y militares de las distintas facciones palestinas.

El Comité Nacional para la Administración de Gaza fue constituido por la Junta de Paz como parte de ese proceso, aunque hasta la fecha ha permanecido fuera del enclave. Entre los principales obstáculos para su despliegue figura la negativa de Israel a permitir la entrada de sus integrantes en Gaza, una circunstancia que ha impedido materializar el traspaso efectivo de competencias y ha mantenido bloqueada la puesta en funcionamiento del nuevo organismo.