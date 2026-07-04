El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ensalzado la fortaleza «económica» y «militar» de Estados Unidos como una potencia que atraviesa un momento de máxima «expansión y prestigio internacional». Lo ha hecho durante el discurso del Día de la Independencia, que celebra su 250 aniversario.

Durante el discurso celebrado en el monte Rushmore (Dakota del Sur) y frente a las figuras de los presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, ha criticado el comunismo como la ideología de los «perdedores».

«Construimos la economía más grande y dinámica. Y, por cierto, nuestro país está mejor que nunca», ha señalado en el plano económico y asegura que el país lidera un ciclo de crecimiento «sin precedentes» provocado por la llegada «masiva» de inversión extranjera.

Trump ha defendido su política arancelaria y destaca la industrialización del país durante su mandato: «Se están construyendo plantas y fábricas por todo Estados Unidos ahora mismo, y se están construyendo a un ritmo que nunca antes habíamos visto».

También ha reivindicado la fortaleza militar estadounidense, afirmando que los adversarios de Estados Unidos han sido debilitados o contenidos.

«El comunismo, ideología de perdedores»

El presidente Trump también ha criticado el comunismo durante su discurso. Una ideología que él considera de «perdedores, inmigrantes ilegales, delincuentes y todo aquel que no quiere trabajar». «El comunismo es un fracaso. Siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Es un fracaso rotundo. Fíjense en quienes lo promueven. No son las personas a las que deberían seguir», ha manifestado el mandatario estadounidense.

«Aunque los radicales y los extremistas atacan nuestra increíble historia (…), guardan silencio sobre la lamentable historia del comunismo, porque nunca funcionó (…)», ha añadido.

Por último, ha dedicado unas palabras a su iniciativa electoral para consolidar al Partido Republicano en el poder.

El 250 aniversario de EEUU

La firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos cumple 250 años y se celebra con diferentes actos políticos y festivos. Aunque el desfile del Día de la Independencia en Washington D. C. ha sido suspendido por la ola de calor.

El domingo, después de los desfiles aéreos, Trump comparecerá ante los asistentes a la celebración en el Monumento a Washington a las 21:45 horas y, para finalizar, ofrecerá «el espectáculo con fuegos artificiales más grande del mundo».