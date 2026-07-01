Trump convoca para septiembre una inédita convención republicana antes de las legislativas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la celebración de una convención nacional del Partido Republicano en pleno ecuador de su mandato, una iniciativa inédita en la historia reciente de la formación. El encuentro tendrá lugar los días 9 y 10 de septiembre en la ciudad de Dallas, un movimiento que rompe con la tradición política estadounidense, ya que tanto republicanos como demócratas suelen reservar este tipo de convenciones para los meses previos a las elecciones presidenciales, cuya próxima cita está prevista para 2028.

Trump dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde calificó el evento como un acontecimiento «histórico» y aseguró que será la primera convención de mitad de mandato organizada por el Partido Republicano. El mandatario destacó además su satisfacción por la elección de Dallas como sede del encuentro, ciudad que definió como «uno de sus lugares favoritos en el mundo», y aseguró que la cita será «fantástica» y diferente a cualquier otra organizada hasta ahora por la formación conservadora.

En su mensaje, el presidente explicó que la convención servirá para celebrar lo que considera el «gran retorno estadounidense», así como los logros alcanzados por su Administración desde su regreso a la Casa Blanca. Según Trump, estos avances han sido posibles gracias a la aplicación de la agenda política «Estados Unidos Primero», eje central de su programa de gobierno y que, a su juicio, ha permitido transformar el país en distintos ámbitos.

Entre los principales hitos que el mandatario atribuyó a esa estrategia, figuran la eliminación de impuestos sobre las propinas, las horas extraordinarias y las prestaciones de la Seguridad Social, además del fortalecimiento de las políticas fronterizas y de seguridad. Trump también reivindicó avances en la reducción del coste de la vida, la creación de empleo, el impulso a la producción energética nacional y el aumento de la accesibilidad económica para los ciudadanos.

El presidente aprovechó además para destacar la evolución de algunos indicadores económicos y de política exterior. En ese sentido, afirmó que los precios del petróleo están registrando una «caída significativa» y aseguró que su Administración está «cumpliendo promesas» que, según dijo, otros dirigentes habían formulado durante décadas sin llegar a materializarlas. También volvió a defender su estrategia respecto a Irán, insistiendo en que Estados Unidos avanza en el objetivo de «impedir que el país desarrolle capacidades nucleares».

Trump ha sostenido que la convención de septiembre será un «escaparate» para poner en valor los resultados de su gestión y para «proyectar los objetivos de los próximos años». Además, Trump enmarca el encuentro dentro de los preparativos para la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, asegurando que el país está sentando las bases para «los próximos 250 años de grandeza estadounidense». En ese contexto, afirmó que el evento permitirá celebrar «la nación, sus logros y su brillante futuro», al tiempo que reiteró su mensaje de que «la era dorada de Estados Unidos acaba de empezar».

La convocatoria de esta convención llegará aproximadamente dos meses antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato, una cita clave para el equilibrio político en Washington. En esos comicios, el Partido Republicano intentará conservar el control del Congreso frente a un Partido Demócrata que aspira a recuperar terreno y hacerse con la mayoría en una o ambas cámaras legislativas.