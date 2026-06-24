Trump vuelve a cargar contra España ante Rutte por no ceder sus bases: «No es un buen socio»

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra España este miércoles por no ceder sus bases militares de Rota y Morón de la Frontera para la guerra con Irán: «España no es un buen socio», ha dicho Trump en el Despacho Oval ante un secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no ha respondido nada en ese momento:

«Me decepcioné con Italia. Me decepcioné con Reino Unido. Me decepcioné con Alemania y Francia», ha dicho, y ha añadido, que «España es un desastre, es terrible. Piensan que van a salir airosos sin pagar nada. España no es un buen socio», dijo, calcando un mensaje que ha repetido en varias ocasiones. Trump y Rutte se han reunido este miércoles para preparar la próxima cumbre de la OTAN en Ankara los días 7 y 8 de julio.

Precisamente, unas palabras de Rutte sobre el uso de las bases estadounidenses en el país de Meloni han hecho que el líder de la OTAN haya sufrido la ira italiana. En una entrevista en Fox News, Rutte ha avivado el choque entre Trump y Meloni al asegurar que 500 aviones de EEUU habrían utilizado las bases italianas durante la operación militar contra Irán.

Esta declaración ha enfurecido a los responsables del Ministerio de Defensa italiano, que han tardado poco en salir en tromba a desmentir al jefe de la Alianza Atlántica. Ha desmentido haber puesto sus bases a disposición de 500 aviones de EEUU en la guerra contra Irán, y ha tachado de falaz la reconstrucción de los hechos realizada por el secretario general de la OTAN.

«Resulta sorprendente que el secretario general de la OTAN, que no tiene nada que ver con la operación Furia Épica (la operación de EEUU contra Irán), ofrezca una reconstrucción que transmite un mensaje totalmente falaz al confundir el tipo de vuelos autorizados», ha destacado el Ministerio de Defensa italiano en un duro comunicado.