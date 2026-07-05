La Policía investiga un tiroteo ocurrido este sábado a las 22.30 horas en la calle West 31 de Coney Island (Brooklyn) y muy cerca del parque de atracciones. Al menos ocho personas resultaron heridas, entre ellas cuatro niños, según ha informado la Policía de Nueva York en un comunicado.

El lugar se encontraba abarrotado por las celebraciones del Día de la Independencia.

Entre los heridos se encuentran dos hombres de 37 y 33 años, dos mujeres de 25 y 21 años y cuatro niños de catorce, doce, siete y seis años.

La chica de 21 años se encuentra en estado crítico y el resto de heridos han podido ser estabilizados. Un agente de la policía de Nueva York se encuentra entre los heridos del tiroteo, según informaron la policía y fuentes cercanas a New York Post.

Los agentes de la Policía han recuperado un arma de fuego en el lugar de los hechos.

Incendio en el puente de Brooklyn

Como consecuencia del espectáculo de fuegos artificiales por el 4 de julio, se originó un incendio en el puente de Brooklyn en Nueva York.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha coronado los eventos de celebración del 250.º aniversario del país con un discurso en el National Mall de Washington D.C. en el que ha repetido que el comunismo es un «cáncer» para el «imperio de la libertad».