La confesión de Terelu Campos al conocer el segundo embarazo de su hija, Alejandra Rubio

El anuncio del segundo embarazo de Alejandra Rubio ha provocado una ola de reacciones dentro y fuera de su entorno más cercano, pero si hay alguien que vive esta nueva etapa con una mezcla de emoción y reflexión es su madre, Terelu Campos. La colaboradora ha hablado abiertamente de la noticia en distintos espacios, donde ha mostrado su alegría por volver a convertirse en abuela y ha compartido una confesión íntima relacionada con su propia maternidad.

La noticia se hizo pública el pasado 20 de marzo durante la emisión del programa ¡De Viernes!, donde la joven decidió poner fin a semanas de especulaciones y confirmar que está esperando su segundo hijo. Con naturalidad, explicó que tanto ella como su pareja tenían muy clara la decisión de ampliar la familia.

«Lo teníamos muy claro, que queríamos ampliar la familia», aseguró durante la entrevista, en la que también reveló que el embarazo había sido comunicado previamente solo a un círculo muy reducido de familiares.

Una noticia muy protegida

Según ha contado Alejandra Rubio, decidió mantener el secreto del embarazo durante las primeras semanas y comunicarla únicamente a los abuelos y a los padres de Carlo Costanzia. El objetivo era preservar la tranquilidad durante una etapa especialmente delicada.

«Están muy contentos. Dijeron que qué pronto, pero consideran que es mejor que se lleven poco tiempo entre ellos. De hecho, ellos tienen muchos hermanos y ven que es mejor», explicó la joven al referirse a la reacción de sus familias.

La hija de Terelu también aclaró por qué había optado por no hacerlo público antes, una decisión que generó sorpresa incluso dentro de su propio entorno familiar. Durante la entrevista reconoció que había motivos personales detrás de esa cautela. «No lo he contado antes porque he tenido mis motivos médicos y no lo quería contar», afirmó.

En ese momento añadió que únicamente su pareja, sus padres y los padres de Carlo Costanzia estaban al tanto de la situación. «Yo he tenido una serie de problemas que me han llevado a tomar esa decisión», explicó, respondiendo así a las críticas que surgieron después de que algunos familiares se enteraran de la noticia en pleno directo televisivo.

La reacción de Terelu Campos

Entre quienes ya conocían el embarazo se encontraba Terelu Campos, que además estaba presente en el plató durante la entrevista al formar parte del equipo de colaboradores del programa. La presentadora no ocultó su emoción al hablar de la nueva etapa que se abre para su hija y su familia. «Estoy feliz con la noticia de volver a ser abuela», expresó en ese momento, mostrando una reacción serena pero claramente ilusionada.

Durante su intervención también aprovechó para reflexionar sobre la personalidad de su hija y sobre cómo afronta su exposición pública. En ese sentido, dejó caer un deseo personal respecto a la forma en que Alejandra se muestra ante los medios. «Sólo espero que Alejandra se dé a conocer y que esa coraza, con respeto, cariño, ingenio y profesionalidad, podamos rascarle todos», comentó entonces.

Terelu Campos confiesa algo importante

Dos días después de que el embarazo se hiciera público, Terelu volvió a referirse al asunto durante su participación en Supervivientes: Conexión Honduras, donde acudió como colaboradora del espacio para comentar la actualidad del reality. Allí fue recibida con una felicitación especial por parte de Sandra Barneda, que quiso reconocer el momento familiar que atraviesa.

La colaboradora agradeció el gesto y compartió con el público la ilusión que le produce esta nueva etapa como abuela.

«Muchas gracias. Me hace muchísima ilusión», respondió con una sonrisa antes de recordar una curiosidad familiar relacionada con las edades en las que han llegado los nietos. «Yo siempre digo que mi madre fue abuela con 49 años y yo lo he sido diez años después, o sea que tampoco, pero Alejandra lo ha sido también muy joven», comentó durante la conversación en directo.

Fue en ese mismo programa donde Terelu hizo una confesión más personal, una reflexión que conecta directamente con su propia experiencia como madre. Aunque celebró la decisión de su hija de ampliar la familia, reconoció que hay un pensamiento que le ha acompañado durante años. «Yo soy partidaria de tener siempre un hermanito», afirmó.

A continuación confesó que esa idea está relacionada con una pequeña espina que arrastra desde hace tiempo. «Yo me quedé con la pena de no dárselo a Alejandra», confesó con franqueza ante el público del programa.

La reflexión tiene que ver con la propia historia familiar de la presentadora. Alejandra Rubio, nacida el 24 de marzo de 2000, es la única hija de Terelu Campos. La joven llegó al mundo durante el matrimonio de la presentadora con el empresario Alejandro Rubio, con quien se casó en 1998 y de quien se separó en 2003.

Mientras la familia se prepara para la llegada del nuevo bebé, Terelu Campos vive este momento con entusiasmo y cierta emoción retrospectiva. Una mezcla de sentimientos que, como ella misma ha reconocido públicamente, conecta tanto con el presente de su hija como con su propia historia.