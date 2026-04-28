Infierno de violaciones y golpes a una niña en Mallorca: 3 años de pesadilla provocada por su padre y abuela

Un escalofriante caso de maltrato infantil y abuso sexual sacude este martes la Audiencia Provincial de Baleares. El principal acusado es un padre denunciado por someter a su propia hija a un auténtico infierno en vida a base de tocamientos sexuales y bofetadas en la cara. La abuela de la menor también está acusada de agredir e insultar a la niña.

Los hechos sucedieron entre 2017 y 2020, cuando la víctima tenía tan sólo entre nueve y once años de edad. En su casa, ubicada en la ciudad de Palma, el hombre se metía en la cama con ella siempre que podía y le abrazaba por detrás para frotarle sus partes íntimas, según el escrito de acusación.

Pero los abusos no quedaban allí. Cuando la menor llegaba a casa, su padre le besaba , le agarraba del culo y le hacía comentarios libidinosos sobre su físico. La niña insistía en que parara, pero el hombre, lejos de cesar en su comportamiento, se justificaba con frases como: «es que eres mía».

El hostigamiento no era sólo de índole sexual. Con el objetivo de quebrantarla tanto física como psicológicamente, el padre no atendía sus necesidades más básicas, la menospreciaba e incluso le propinaba fuertes bofetadas en la cara que le dejaban marca.

La abuela paterna de la víctima también su sumaba a las agresiones. En vez de proteger a su nieta, utilizaba un zapato para pegarle, aunque también llegó a utilizar sus puños. Por si fuera poco, aprovechando la reciente muerte de la madre de la menor para hacerle aún más daño emocional, la anciana le decía que era «una mierda» y que su padre no la amaba.

Ahora, el caso llega a los tribunales. La Fiscalía pide para el varón ocho años de cárcel por un delito de abuso sexual continuado y otro de maltrato habitual. Por su parte, la mujer se enfrenta a dos años y seis meses de prisión por un delito de maltrato habitual. Además, el Ministerio Público también solicita una indemnización de 15.000 euros por parte del progenitor y 6.000 euros por parte de la abuela en concepto de daños a la víctima.

El juicio arrancará este martes 28 de abril a partir de las 09:45 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma.