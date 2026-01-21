Juaneda Hospitales repite como servicio médico oficial y patrocinador de la Challenge Ciclista Mallorca 2026

Fiel a su cita anual desde 2017, Juaneda Hospitales será también en 2026 servicio médico oficial y patrocinador de la Challenge Ciclista Mallorca, la primera prueba profesional internacional del año, en la que se disputarán la III Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca femenina y la XXXV Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca masculina.

Las principales figuras del ciclismo mundial recorrerán el circuito mallorquín, entre el 24 y el 26 de enero, en la Challenge femenina, con la disputa de tres trofeos, y entre el 28 y el 31, en la Challenge masculina, con la disputa de otros cinco. En total, participan en estas pruebas 18 equipos femeninos y 22 equipos masculinos de nivel mundial.

Juaneda Hospitales, como servicio médico oficial de la Challenge Ciclista Mallorca, pone a disposición de los equipos su red asistencial, pivotando sobre el Hospital Juaneda Muro, que será el centro hospitalario de referencia de la prueba, coordinando todos los recursos médicos, asistenciales y preventivos y con el apoyo de las unidades de ambulancias para la atención de proximidad en carretera, informa la compañía en un comunicado.

Juaneda Hospitales cumple, con este patrocinio y con la puesta de potencial asistencial al servicio de la Challenge Ciclista Mallorca, con su compromiso con el deporte y la promoción de la calidad de vida a través de la actividad física, que desarrolla con otras acciones e iniciativas como el patrocinio y servicio médico oficial al Real Club de Fútbol Mallorca o el patrocinio del Circuito Femenino de la Real Federación de Golf de Baleares.