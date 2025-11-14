Juaneda Hospitales realiza una cirugía mundialmente innovadora y mínimamente invasiva de un tumor cervical

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El equipo de neurocirugía de la Dra. Elsa González ha realizado hace unos días en Juaneda Hospitales una cirugía pionera a nivel mundial: la extracción (exéresis) de un tumor cervical mediante cirugía endoscópica biportal, mínimamente invasiva, lo que reduce el riesgo de complicaciones, el dolor post quirúrgico y acelera la recuperación.

«La paciente -explica la Dra. González- había acudido a la consulta presentando un dolor muy intenso, de características «eléctricas», en la zona del hombro y la nuca. Se le habían hecho varios estudios previos en los que no se diagnosticaba cuál era la causa, hasta que una resonancia magnética de la zona cervical mostró que había un tumor».

«Aplicando la cirugía endoscópica biportal en este caso se disminuye muchísimo el sangrado durante la cirugía, así como el daño a las estructuras musculares y articulares de la columna y, sobre todo, mejora la calidad de vida del paciente de una manera más eficiente», explica la Dra. González. Tras la intervención, la paciente fue a planta y en menos de 72 horas ya estaba de regreso en su casa.

La neurocirujana de Juaneda Hospitales eligió este procedimiento por la localización de la lesión, «valorando que sería una ventaja muy importante respecto a las técnicas tradicionales, interviniendo mediante dos incisiones muy pequeñas, introduciendo por esos dos orificios, en la parte de atrás del cuello, una microcámara y los instrumentos, con una mejor visión de los nervios y para fijar las vértebras», explica.

Y añade: «Así llegamos al tumor, con la ventaja de que con este sistema no ha sido necesario quitar la articulación de la vértebra y hemos podido ver mucho mejor la lesión y su relación con las arterias cercanas. Eso nos ha aportado mucha más seguridad a la hora de quitar el tumor para que el nervio quedara libre y desapareciera el dolor».

Esta intervención se realizó el pasado mes de octubre en el Hospital Juaneda Miramar, de Juaneda Hospitales siendo la primera vez que se opera en España un tumor de estas características y localización mediante esta novedosa técnica, y una de las primeras que se realiza en el mundo.

Para ello, la Dra. González contó con la colaboración de un especialista a nivel mundial en cirugía endoscópica biportal de tumores de columna, el Dr. Rodolfo Guerrero, neurocirujano del Hospital San José (Celaya, México),y otros dos neurocirujanos de la península que acudieron a apoyar en la intervención.

Según explica el Dr. Guerrero, neurocirujano colaborador en este caso, «en esta técnica lo que hacemos es introducir una cámara de 5 milímetros, que es casi como un lápiz, que nos da la ventaja, a diferencia de la microcirugía tradicional, de que podemos estar más cerca de la lesión y magnificar el acceso a la zona donde estamos interviniendo».

Gracias a esa precisión «hay menos riesgo de daño en las estructuras, porque las estamos viendo más cerca. Tenemos una irrigación continua de agua, lo que nos permite una visualización muy clara de la patología y de las estructuras, lo que aumenta la seguridad, reduciendo también el riesgo de lesión en los músculos circundantes».

«La mayor ventaja que nosotros encontramos respecto a la cirugía tradicional -destaca la Dra. González- es que mediante esta técnica endoscópica, para tratar estas lesiones disminuimos mucho el riesgo de complicaciones, con un abordaje muy poco agresivo, con lo cual la recuperación del paciente es muchísimo más rápida».

Juaneda Hospitales apuesta por la innovación médica que mejora la vida de las personas acercando los tratamientos más avanzados y seguros al paciente, reduciendo los riesgos de complicación, el dolor post quirúrgico y los tiempos de recuperación tras las cirugías más complejas.