Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Las urgencias del Hospital del Mar, en Barcelona, han vuelto a mostrar una imagen que se repite con demasiada frecuencia: camillas alineadas en los pasillos, pacientes esperando horas, a veces días, para ser atendidos, y profesionales desbordados intentando sostener un servicio que funciona por encima de su capacidad. Las fotografías difundidas por trabajadores y redes sociales han reavivado un debate incómodo: cómo es posible que un hospital de referencia llegue a estos niveles de saturación sin que exista una respuesta política o institucional proporcional a la gravedad de la situación.

Desde la gerencia del centro se insiste en que se trata de picos puntuales provocados por un incremento brusco de la demanda, pero los testimonios internos dibujan algo más persistente. Enfermeras y auxiliares aseguran que faltan camillas, que en determinados turnos la afluencia duplica la capacidad prevista y que algunos pacientes pueden permanecer más de un día en espacios de tránsito, sin intimidad y sin las condiciones mínimas para un ingreso prolongado. En estos momentos, el servicio atiende a 228 pacientes, 118 por encima de su capacidad.

La situación se torna especialmente dramática cuando se observa lo que ocurre con los pacientes que superan un día entero aguardando una cama. Según el personal del centro, más de medio centenar de personas llevan más de 24 horas atrapadas en Urgencias, y el caso más prolongado roza las cuatro jornadas completas. Pero aunque este hospital se ha situado en el epicentro de la política sanitaria de Cataluña, esta presión asistencial es vivida por otros hospitales de esta región española, sin que su presidente, Salvador Illa, ofrezca explicaciones.

Cataluña lleva años queriendo ser Madrid cuando conviene -competir, presumir de capital económica, reivindicar liderazgo- y queriendo ser España cuando toca recibir inversión, pero su sanidad pública sigue haciendo aguas pese a las constantes inyecciones de dinero que el Gobierno central vende como solución milagrosa. La realidad es tozuda, por mucho que se anuncien partidas y refuerzos, los pasillos del Hospital del Mar muestran una Cataluña que aspira a ser referencia, pero que en la práctica tropieza con los mismos problemas de saturación, falta de planificación y gestión desigual que dice querer dejar atrás. La epidemia de la gripe deja en esta Comunidad Autonómica una incidencia de 164 casos por cada 100.000 habitantes, según el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña.

En paralelo, en Madrid la situación política es muy distinta. Allí, cualquier tensión sanitaria se convierte en un incendio político. La ministra Mónica García ha criticado duramente episodios de mala gestión en hospitales públicos con concesión privada y ha exigido investigaciones inmediatas. Sin embargo, calla y otorga lo que está ocurriendo en Cataluña.

Refuerzos

Así, el incremento de virus respiratorios, la falta de camas estructurales y la ausencia de refuerzos suficientes en picos estacionales afecta por igual a todo el territorio. Pero sí existe una percepción creciente entre los profesionales de que los problemas de la sanidad catalana reciben menos foco, menos fiscalización y menos seguimiento institucional que los de Madrid, pese a que la situación en determinados hospitales es igual de preocupante.

Las camillas en los pasillos del Hospital del Mar no son sólo un síntoma de saturación: son una llamada de atención a un sistema que necesita más recursos, más planificación y más transparencia. El servicio de Salud de Cataluña ha advertido que el pico en esta comunidad española llegará entre el próximo fin de semana y Navidad.