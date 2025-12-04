Cae la banda que esclavizaba a inmigrantes nepalíes como peones agrícolas a cambio de comida

Policía y Guardia Civil han detenido a once miembros de una trama internacional de «esclavistas» introducía inmigrantes ilegales nepalíes en España para explotarlos como peones agrícolas en fincas de Murcia, Castilla La Mancha, Valencia y Aragón. Mantenían a los inmigrantes en condiciones inhumanas, hacinados sobre colchones en galería subterráneas de las que los sacaban para distribuirlos por fincas agrícolas a cambio de sueldos irrisorios. En ocasiones el pago por jornadas de 12 horas de trabajo era simplemente la ración de comida del día.

Los detenidos, además de explotar a los inmigrantes ilegales, les cobraban precios abusivos por el alojamiento y por el traslado a las explotaciones agrícolas en furgonetas que no reunían las condiciones legales ni dignas para los viajes. En uno de esos traslados falleció uno de los inmigrantes nepalíes.

La operación policial, denominada FRANCISKAN-EVEREST, se inició en julio de 2024 y se ha desarrollado de forma conjunta por la Guardia Civil y la Policía Nacional, con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social de Albacete y Cuenca. El resultado ha sido el de 11 detenidos, otras dos personas investigadas y el rescate de 322 inmigrantes de los que 294 estaban ilegalmente en España. Cuando terminaban de explotarlos, los inmigrantes se quedaban en España de forma ilegal.

Traían a los inmigrantes como turistas.

El modus operandi de esta red criminal consistía en aprovecharse de inmigrantes irregulares que entraban con visados de turista en Europa y ya una vez en España los alojaban en varias fincas que funcionaban como «bases» de los esclavistas. La principal estaba situada en la localidad de Villalgordo del Júcar (Albacete).

En esta finca alojaban a los inmigrantes en galerías subterráneas, hacinados en colchones a ras de suelo, en zonas sin ventilación, con escasos aseos, y en condiciones de vida totalmente indignas e inhumanas, absolutamente carentes de las mínimas condiciones de higiene y salubridad.

Desde esta localidad desplazaban diariamente a los trabajadores hasta las

distintas zonas agrícolas en furgonetas sin las debidas condiciones de seguridad. A consecuencia de ello, se produjeron diversos accidentes de circulación en los que falleció uno de los inmigrantes de origen nepalí.

Les pagaban con la comida del día

La organización imponía unas duras condiciones laborales con jornadas de 12 horas. Les cobraban comisiones abusivas por los desplazamientos hasta los lugares de trabajo, por las viviendas que realquilaban e incluso por la comida que les daban en los lugares de trabajo.

En muchos casos, las víctimas trabajaban para la organización criminal

durante meses sin recibir su sueldo. Les hacían trabajar a cambio de darles la comida del día, en forma de raciones escasas.

La operación policial se ha saldado con nueve registros en las localidades de Villalgordo del Júcar y La Roda, interviniéndose dinero en efectivo, talonarios y cheques, teléfonos móviles, material informático, facturas, partes de trabajo, documentación fraudulenta, documentación acreditativa de la actividad delictiva y una contabilidad paralela clandestina.

Rescatados 322 inmigrantes esclavizados

Durante la operación, Guardia Civil y Policía han liberado a 322 inmigrantes esclavizados, de los que 294 estaban de forma ilegal en España. En la fase final de la investigación han participado la Cruz Roja y la embajada de Nepal para dar asistencia a las víctimas de la red de explotación laboral.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad de La Roda (Albacete), que ha decretado la prisión provisional y sin fianza para seis de ellos.