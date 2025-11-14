La Policía Nacional ha detenido a seis clientes y diez gerentes de un macro prostíbulo que funcionaba en pleno centro de Madrid, en el barrio de Arganzuela. El bloque tiene 16 apartamentos en los que se prostituía a mujeres inmigrantes con temporizadores instalados en las habitaciones. Además, hay 140 hombres identificados.

Es el resultado de una gran operación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid contra el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual en este bloque de viviendas en el distrito de Arganzuela.

A finales del mes de octubre se llevó a cabo la inspección del edificio de cinco plantas al que acudían numerosos clientes a beneficiarse de la prostitución que se ejercía en los apartamentos. El objetivo principal del diseño de estas operaciones es la detección de posible víctimas o responsables de trata de seres humanos.

En la macro operación participaron agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras, de la Unidad de Intervención Policial, Unidad de Medios Aéreos, Guías Caninos y trabajadores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

de Madrid.

Temporizadores en las habitaciones

Los explotadores habían instalado temporizadores en las puertas de las habitaciones de las mujeres para multiplicar sus beneficios al máximo.

Además, en este gran prostíbulo vigilaban los movimientos de las mujeres con cámaras de vídeo remotas situadas en el acceso a las zonas comunes. El edificio es propiedad de tres personas diferentes que tienen los papeles en regla y alquilan los pisos donde se lleva a cabo la explotación de las mujeres.

Detenidas 16 gerentes del prostíbulo

La operación policial en el prostíbulo del barrio de Arganzuela culminó con la identificación de 140 personas, resultando 16 detenidas, siendo seis clientes y las diez restantes las mujeres que regentaban estos pisos, todos ellos por infracción a la Ley de Extranjería.

La Policía Nacional incide en que la vía más importante para poder ayudar a

las víctimas de este delito es poner el hecho en conocimiento de las

autoridades, subrayando que cualquier persona que conozca o sufra una

situación de estas características la denuncie a través del teléfono 900 10 50

90, del correo electrónico [email protected] así como de las formas habituales

de contacto con la Policía Nacional a través del teléfono de emergencias 091

o en cualquier dependencia policial.