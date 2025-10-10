Montero ignoró los avisos de la Cámara de Cuentas sobre los problemas del cribado del cáncer en Andalucía

Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 2016 advirtió de que el Servicio Andaluz de Salud no había cumplido las recomendaciones emitidas seis años antes para mejorar el programa de cribado del cáncer de mama. En aquel momento, María Jesús Montero, que está utilizando la crisis como arma política para atacar a Juanma Moreno, ocupaba cargos clave en el Gobierno socialista andaluz, entre ellos el de consejera de Salud.

El documento señalaba que las propuestas de mejora formuladas por el órgano de fiscalización externa en 2010 no habían sido implementadas por la administración autonómica. Pese a ello, el informe quedó sin respuesta ni actuación concreta por parte del Ejecutivo de la Junta, entonces en manos del PSOE. Montero, hoy vicepresidenta del Gobierno y número uno del PSOE andaluz, era una de las responsables sanitarias en aquel periodo.

La Cámara de Cuentas ponía el foco en deficiencias estructurales del programa de cribado, señalando la necesidad de cambios organizativos y técnicos que no fueron ejecutados. Esta omisión contribuyó a consolidar problemas que han derivado en la actual crisis por los fallos en la comunicación de resultados a las pacientes, motivo de alarma social en Andalucía.

En el contexto de esta situación, desde la Junta se han recordado otras decisiones del anterior Gobierno socialista, como recortes de hasta 1.000 millones de euros y el despido de 7.700 profesionales sanitarios. Además, se ha criticado la falta de autocrítica por parte del PSOE, al que se acusa de intentar desviar responsabilidades políticas a pesar de haber ignorado alertas oficiales como la del informe de 2016.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha hablado de «un trabajo de 14-15 horas diarias» de la comisión de seguimiento de la crisis de las mamografías con los profesionales sanitarios que hacen las auditorías, se ha lamentado de una actitud que ha atribuido a diferentes grupos de la oposición, incluido el Socialista, de «venir aquí a mentir, a decir que estamos privatizando la sanidad cuando este Gobierno invierte un 50% más y ha integrado a 50.000 profesionales más», antes de firmar que su Gobierno «nunca ha firmado un concierto del importe de la señora Montero».

«¿Por qué faltan a la verdad?», le ha reprochado a los parlamentarios socialistas, aunque de igual forma ha afirmado que «entiendo sus posiciones», por cuanto ha descrito a los diputados socialistas como «soldados bien aleccionados junto con Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía», a quienes han acusado de que «vienen a reventar esto» y lo hacen «sin ninguna propuesta, sin ninguna asunción de errores».