Andalucía reacciona: implanta IA para los cribados de cáncer, crea nuevas salas y contrata a más médicos

Una nueva unidad de refuerzo para la detección del cáncer de mama se pondrá en marcha en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, antiguo Hospital Militar. En ese mismo centro también comenzará a funcionar un segundo equipo de especialistas dedicado al cribado de cáncer de colon, con el objetivo de agilizar y ampliar la realización de pruebas en la capital andaluza, tal y como han confirmado a OKDIARIO Andalucía fuentes de la Junta.

La unidad para cáncer de mama contará con una inversión inicial de un millón de euros y permitirá aumentar el número de profesionales dedicados al diagnóstico precoz. En paralelo, se habilitarán nuevas salas de endoscopia para el equipo de cribado de colon. Estas medidas se completarán con la implantación de inteligencia artificial en los exámenes y diagnósticos oncológicos en toda Andalucía, un proyecto que se extenderá desde Córdoba al resto de la comunidad con una inversión de 3,7 millones.

El protocolo vigente desde 2011, que no obligaba a informar a las pacientes con resultados no concluyentes, ha sido modificado. Las mujeres afectadas ya están siendo contactadas para revisar su situación en las próximas semanas, con el objetivo de resolver todas las incidencias en un plazo de siete semanas.

Además, se ha puesto en marcha un plan de choque para reforzar las unidades de detección del cáncer de mama con una inversión adicional de 12 millones de euros y la contratación de 119 nuevos profesionales: 65 especialistas en Radiodiagnóstico, 20 enfermeras, 18 técnicos en imagen y 16 TCAES. La medida busca mejorar la accesibilidad y coordinación de los circuitos asistenciales.

Juanma Moreno se defiende

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hablado este jueves de «un trabajo de 14-15 horas diarias» de la comisión de seguimiento de la crisis de las mamografías con los profesionales sanitarios que hacen las auditorías, se ha lamentado de una actitud que ha atribuido a diferentes grupos de la oposición, incluido el Socialista, de «venir aquí a mentir, a decir que estamos privatizando la sanidad cuando este Gobierno invierte un 50% más y ha integrado a 50.000 profesionales más», antes de firmar que su Gobierno «nunca ha firmado un concierto del importe de la señora Montero».

«¿Por qué faltan a la verdad?», le ha reprochado a los parlamentarios socialistas, aunque de igual forma ha afirmado que «entiendo sus posiciones», por cuanto ha descrito a los diputados socialistas como «soldados bien aleccionados junto con Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía», a quienes han acusado de que «vienen a reventar esto» y lo hacen «sin ninguna propuesta, sin ninguna asunción de errores».

El presidente andaluz ha sostenido en esa retahíla de recriminaciones hacia los escaños socialistas que «con los bulos no se arregla la sanidad, y con la confrontación y la bronca no se arregla ni la sanidad ni su grupo».

«Politizar la lucha contra el cáncer es un error», ha llegado a proclamar Moreno durante su respuesta al portavoz de su grupo, Toni Martín, a lo que ha sumado otros ejercicios de la política como «polarizar, dividir y crear crispación a la ciudadanía», antes de advertir al Grupo Socialista que «tenemos decenas de casos, cientos de casos armados con datos concretos que no quiero traerlos aquí», y de instarles a que «asuman enormes errores», entre los cuales ha incluido un informe del Defensor del Pueblo sobre un paciente «en tiempos de Moreno con un cáncer de grado 5», del que ha asegurado que «cuando fue al juzgado se encontró con la destrucción de las pruebas médicas».

«Saquen del debate una batalla política que nada tiene que ver con la lucha contra el cáncer y hagamos las cosas con cabeza», ha demandado Moreno en su última intervención ante el Pleno de la Cámara autonómica.