La Andalucía de Juanma Moreno hace un 67% más de pruebas mamográficas que cuando gobernaba el PSOE

Las pruebas mamográficas en Andalucía se han disparado un 67% desde que el PSOE dejó el Gobierno autonómico en 2018. Entonces se realizaban unas 290.000 pruebas anuales, una cifra que ha crecido hasta cerca de 485.000 estudios tras la incorporación de 65 nuevos mamógrafos y la mejora progresiva del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, impulsado por el actual Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno. Esta evolución no sólo refleja un esfuerzo presupuestario, sino también una clara apuesta por reforzar los servicios públicos de salud con criterios de eficacia y prevención.

Desde 2019, la sanidad pública andaluza ha experimentado una transformación sin precedentes. El presupuesto sanitario ha alcanzado los 16.000 millones de euros, con cerca de 130.000 profesionales en activo. En 2025, el gasto medio por habitante en Andalucía se sitúa en 1.765 euros, superando por primera vez la media nacional, que queda en 1.757 euros. Es la primera vez desde que existen registros del Ministerio de Sanidad, en 2002, que la comunidad andaluza supera la media española en inversión sanitaria por habitante.

Este salto cuantitativo y cualitativo en el gasto ha permitido que Andalucía escale cinco posiciones en el ranking autonómico. En 2018, bajo el mandato socialista, la comunidad estaba a la cola. Hoy ya ha superado a regiones como Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana. En apenas seis años, el incremento en gasto sanitario por habitante ha sido del 51%: de 1.169 euros en 2018 a los actuales 1.765 euros.

Estos datos se conocen en plena revisión del sistema de cribado de cáncer de mama tras la polémica por los errores de comunicación en los resultados de algunas pruebas realizadas a mujeres andaluzas. La Junta ha anunciado una auditoría completa de los programas de cribado para detectar posibles fallos y mejorar el flujo de información con los pacientes. La modificación del protocolo de 2011, que no obligaba a informar a las pacientes cuyos estudios no resultaban concluyentes, forma parte de esa revisión integral.

El PSOE obvió un informe en 2016

El actual Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha aprovechado la reciente sesión de control en el Parlamento para recordar la herencia recibida en materia de sanidad. En un Pleno marcado por las explicaciones sobre la gestión de las mamografías, se recuperó un informe de la Cámara de Cuentas de 2016 que advertía de graves incumplimientos por parte del anterior Ejecutivo socialista. En concreto, el documento señalaba que «el Servicio Andaluz de Salud no ha implementado las recomendaciones propuestas por la Cámara de Cuentas» en un informe previo de 2010 sobre el programa de cribado de cáncer de mama.

En aquel momento, la actual vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, formaba parte del Ejecutivo andaluz como consejera de Hacienda, después de haber sido titular de la cartera de Salud. El informe apuntaba directamente a su gestión y la de sus compañeros de Gobierno, que ignoraron durante años las recomendaciones técnicas para mejorar un servicio que salva vidas.

A todo esto hay que añadir que el mismo PSOE que hoy se rasga las vestiduras por la gestión sanitaria del PP recortó 1.000 millones de euros y despidió a 7.700 profesionales sanitarios durante sus últimos años al frente del Ejecutivo andaluz.

Así, con la implantación de inteligencia artificial en los diagnósticos oncológicos —proyecto ya en marcha en Córdoba y que se extenderá a toda Andalucía con una inversión de 3,7 millones de euros—, el sistema sanitario público andaluz da un paso más hacia la modernización tecnológica, al tiempo que amplía su capacidad asistencial con nuevas unidades y personal reforzado.