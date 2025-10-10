El socialista Castillo tilda de «magistral» la gestión de Moreno en la crisis del cribado y ataca al PSOE

El desastre total que ha supuesto la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía se ha gestionado de forma «magistral» por parte de Juanma Moreno. Es la opinión del socialista Antonio Rodríguez Castillo, ex alcalde de Ayamonte (Huelva), que ha valorado muy positivamente la reacción del presidente de la Junta de Andalucía, que «ha asumido la responsabilidad, ha hecho dimitir a la consejera, ha deslizado sutilmente que el problema tiene su raíz en el cambio de protocolo de 2011, cuando la consejera era María Jesús Montero, pero sin hacer demasiada sangre, para que no digan que él también practica el ‘y tú más’».

Pero el socialista no se queda ahí, ya que también ha valorado que Moreno haya «anunciado un paquete de medidas con dinero, contrataciones y una fecha para solucionar el problema», y haya «pedido perdón a las mujeres afectadas y a toda Andalucía». En su opinión, Moreno «ha hecho justamente eso que todos le pedimos a Mazón: asumir responsabilidades».

Rodríguez Castillo aclara que su análisis «no trata sobre la gestión sanitaria, sino sobre la estrategia política», y critica la reacción del PSOE, al que acusa de «pedir una comisión de investigación que ya no sirve para nada tras las explicaciones del presidente, donde ya no pueden pedir la dimisión de nadie porque se han cargado al pez gordo».

También se ha referido el ex alcalde socialista de Ayamonte a María Jesús Montero, de quien afirma que «tuvo que venir a Andalucía desde el minuto uno y comparecer ante los medios y los andaluces, no en un mitin, sino ante la televisión, como Moreno. Ha faltado cintura y estrategia política, y eso lo ve hasta un tarugo como yo», ha añadido Rodríguez Castillo, que concluye en declaraciones a Huelva Hoy, que «en política gana quien lleva la iniciativa y hoy Moreno les ha ganado la mano de goleada».