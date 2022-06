Cómo se escribe bizco o vizco

Saber si se escribe bizco o vizco una duda ortográfica que podemos tener. Estas dos palabras se escriben de distinta manera, aunque se pronuncian igual. Para poder entender la importancia de una ‘v’ o una ‘b’ debemos tener en cuenta el significado de estas palabras.

Al pronunciarse las consonantes “b” y “v” de forma similar en español, es por lo que puede resultar difícil distinguirlas en el lenguaje oral. Esto es lo que seguramente lleva a dudar a la hora de escribir, si no tenemos clara la regla ortográfica. Otra forma de recordar la escritura de estas palabras es teniendo un buen hábito de lectura y conociendo el significado de cada una de ellas.

Al no tener seguridad con qué letra se escribe una palabra nos puede llevar a cambiar el sentido a un texto. Ahora veremos las distintas estrategias para reconocer como se debe escribir “bizco” o “vizco”, ya que solo una de estas palabras está escrita de forma correcta.

La palabra correcta es “bizco”

Según la Real Academia Española “bizco” se escribe con “b”, es la palabra aceptada.

Este término puede actuar como un adjetivo. Se dice de una persona que sufre o padece del estrabismo, la desviación del globo (ocular) que afecta de manera natural a los niños, también se puede decir estrábico con la misma acepción. Cuando un miembro del cuerpo está torcido. Esta palabra se aplica a las personas y usado también como sustantivo.

Etimológicamente se compone del latín «versĭcus» compuesto de «versus» que quiere decir vuelto.

Vizco

La palabra “vizco” no es reconocida por el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) por lo que no debe escribirse de esta forma al no pertenecer al idioma español.

Se escribe bizco

La forma correcta de escribir esta palabra, bizco, es con ‘b’ de otra manera no tendrá ningún significado, estaremos cometiendo un error a la hora de escribir. Este sustantivo tiene un uso muy concreto que se emplea directamente en frases como las que vamos a mostrar en estos ejemplos, de esta manera podremos entender mejor su significado y manera de escribirse directamente.

Dicho de los ojos o de la mirada: Desviados respecto de su posición normal. El perro que sale en la foto es bizco, al parecer los dueños lo abandonaron porque no era perfecto, tenía ese defecto que lo dejó en la calle.

Dicho de una persona: Que padece estrabismo. De pequeño era bizco, aunque ahora no quede nada de ese problema, lo pase muy mal y tuve que ir al médico para poder solucionarlo.

Dicho especialmente de un miembro del cuerpo: Que está torcido. Es un poco bizco el pequeño, aunque dicen que al crecer podrá conseguir volver a estar recto de nuevo, son cosas de la edad dice el especialista.

De esta manera sabremos perfectamente escribir bizco con ‘b’ y no volveremos a cometer el mismo error. Estaremos aprendiendo una palabra y evitando cometer un error ortográfico que puede ser demasiado recurrente, el éxito estará asegurado.