La AEMET lo confirma: Alicante y Valencia serán las zonas más cálidas de España este martes

La Comunidad Valenciana sigue en ‘modo primavera’ y este martes 24 de febrero las temperaturas más altas de España estarán en la provincia de Alicante. La AEMET ha confirmado que en la localidad de Orihuela se llegará a los 26 ºC durante las primeras horas de la tarde, siendo una de las zonas más cálidas de la península ibérica. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante.

Las buenas temperaturas se han quedado instaladas en la provincia de Alicante en esta última semana de febrero. Después de un mes en el que el viento ha sido protagonista, la primavera parece que se ha adelantado en la costa este española. La Comunidad Valenciana vivirá otro día agradable con «cielo poco nuboso o despejado» y con temperaturas en «ligero ascenso o sin cambios».

La AEMET ha confirmado que las temperaturas más altas en la Comunidad Valenciana estarán en la provincia de Alicante, donde se llegará a los 26 ºC en la localidad de Orihuela. En Elche los termómetros ascenderán a 23 ºC, mientras que en la capital las máximas serán de 22 ºC y las mínimas de 10 ºC durante las horas más frías de la noche. «Cielo poco nuboso o despejado. Posibles brumas y bancos de niebla en zonas del litoral por la mañana y al final del día. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo variable, tendiendo por la tarde a suroeste flojo en el interior y a sur flojo con ocasionalmente moderado en el litoral», dice la AEMET.

En Valencia también se llegará a los 26 ºC en la localidad de Onteniente, que será otro de los puntos más calurosos de la Comunidad Valenciana y de España. En Valencia la máxima será de 22 ºC durante el día con mínimas de 9 ºC durante la noche. En el interior, los termómetros bajarán hasta los 7 ºC en Requena, donde las máximas durante el día serán de 21 ºC.

El punto más frío de la Comunidad Valenciana estará en Castellón, donde se registrarán mínimas de 4 ºC durante la noche en Morella. En la capital, la máxima será de 20 ºC y la mínima de 8 ºC. La AEMET ha avisado de «posibles brumas y bancos de niebla en zonas del litoral por la mañana y al final del día» en este punto de la Comunidad Valenciana.

La predicción de la AEMET y las temperaturas en Alicante

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este martes 24 de febrero:

Cielo poco nuboso o despejado. Posibles brumas y bancos de niebla en zonas del litoral por la mañana y al final del día. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo variable, tendiendo por la tarde a suroeste flojo en el interior y a sur y sureste flojo en el litoral, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral de Alicante.