El líder del PSOE en Castilla y León dice que Feijóo usa a su «monchito» Tellado para «crispar»

El secretario general del PSOE de Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha arremetido este domingo contra el número dos del PP, Miguel Tellado, al que ha calificado como «monchito» y «títere» de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, para «generar crispación».

Así se ha pronunciado Martínez en declaraciones a los medios en Salamanca al día siguiente de que el PSOE se victimizara y saliera en tromba contra el secretario general del PP por llamar a «empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país». El secretario general del PP, Miguel Tellado, hizo esta reflexión en el contexto de que «éste puede ser el último curso político» del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«La responsabilidad no la tiene lamentablemente el señor Tellado, es responsabilidad de quien maneja a monchito, de quien maneja un ventrículo, de quien maneja a su títere, y es el señor Feijóo, el que dicta las órdenes a través de su amigo el señor Aznar y ese el que pueda hacer que haga», ha declarado Carlos Martínez.

«A través de frases como ésta, (Feijóo) está generando una tensión, una crispación social, una crispación política absolutamente impresentable y que está alejada de los intereses de la ciudadanía y también de Castilla y León», ha afirmado el dirigente socialista, reprobando las palabras «indecentes» e «impresentables» de Tellado.

Según Martínez, las declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, «no incitan más allá que la violencia, la crispación social», por lo que «tenemos que darle una respuesta contundente en defensa de la Democracia», ha emplazado a los suyos.

«Por mucho que griten, por mucho que quieran acosar, el proyecto del PSOE es el que encarna la Democracia, las libertades y los derechos de la ciudadanía. Somos muchos los que vamos a frenar esta deriva antidemocrática y autoritaria que está teniendo el Partido Popular en esa pugna electoral con Vox», ha añadido el alcalde de Soria, recurriendo una vez más al comodín de Franco para tapar la corrupción que cerca a los socialistas.

«Apelación a la violencia»

De esta manera, el líder del PSOE en Castilla y León se ha sumado a otros miembros del Gobierno y de su partido que en las últimas horas han salido en tromba a cargar contra Tellado y a exigir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que «desautorice» a su número dos.

Fue el propio presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, quien emprendió este sábado la campaña contra Tellado con un mensaje en redes sociales donde se hizo la víctima. «Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia. Un cuestionamiento de la democracia. Una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha y de que no tiene nada positivo que aportar a nuestro país», escribió Pedro Sánchez.

El ataque de los socialistas en masa contra Miguel Tellado tuvo respuesta del propio secretario general del PP y otros compañeros de partido. Tellado contestó así en redes sociales al inquilino de la Moncloa y sus acólitos: «Qué manipulación más burda, pero el Francomodín ya no da más de sí. Es una vergüenza que Sánchez siembre el enfrentamiento entre españoles para crear una falsa polémica que tape que su número 3 está en la cárcel por corrupción y que el año judicial lo abrirá su mujer con su declaración ante un juez».

En la misma línea se pronunció la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz: «Utilizar el Francomodín para tratar de venderte como víctima es miserable hasta para ti. El presidente que presume de construir un muro contra la mitad de los españoles no puede intentar manipular una frase retórica para victimizarse», lanzó Muñoz a Sánchez.