Un susceptible PSOE sale en tromba contra Tellado tras decir que el PP «cavará la fosa del Gobierno»

El PSOE ha salido en tromba este sábado contra el secretario general del PP, Miguel Tellado, por decir en un acto de su partido en Navarra que «éste puede ser el último curso político» del Ejecutivo de Pedro Sánchez, donde los populares pueden «empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país».

El Partido Socialista ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que «retire» y «desautorice» estas palabras de su número dos. Además, desde Ferraz se han referido a este «último exabrupto» contra el «legítimo Gobierno de todos los españoles y españolas» de Tellado, del que dicen «no se le conoce otro mérito que este tipo de barbaridades» y que «quiere volver a cavar fosas en este país, suponemos que metafóricamente».

«En España, estas palabras tienen unas connotaciones tan duras e inhumanas, que no tenemos ni idea de qué pasa por la cabeza del número dos de Feijóo», han añadido fuentes socialistas, reclamando al presidente del PP que desautorice «de inmediato» a Tellado y le exija «una disculpa, no solo al Gobierno, sino a todas las personas que en este país» se han sentido «escandalizadas» por sus palabras y «con esta forma de hacer política».

Los socialistas han recordado que «hace tiempo» advirtieron de que Feijóo había traído «la política sucia» a España, y que la afirmación «de su más fiel escudero» no puede ser «mejor ejemplo». «El hombre que se trajo de Galicia, para esto», han lamentado los de Pedro Sánchez, que suelen recurrir al comodín de Franco cada vez que les cerca la corrupción.

Con todo, han reclamado que la convivencia política en España «tiene que desterrar las expresiones de violencia política». Además, han sostenido que «la barbaridad más grande solo retrata al que la dice», mostrando así «sus múltiples carencias democráticas». También han lamentado «la rendición del PP a la ultraderecha», ya que «adquiere tintes dramáticos para un partido que en su día fue de Estado».

Tellado ha asegurado este sábado en Pamplona en el acto de inicio del curso político del PP de Navarra que «este puede ser el último curso político» del Gobierno «agonizante», «mendicante» y «arrodillado» de Pedro Sánchez, y ha destacado que «aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país».

Reacción de Sánchez

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha reaccionado contra Tellado por sus declaraciones, sosteniendo que son «una apelación encubierta a la violencia» y «un insulto» a los miles de españoles con familiares asesinados en la Guerra Civil.

«Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia. Un cuestionamiento de la democracia», ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en redes sociales, donde ha difundido las declaraciones de Miguel Tellado en el acto del PP de Navarra.

A juicio del inquilino de la Moncloa, ésta es «una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha» y de que «no tiene nada positivo que aportar a nuestro país».

También el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha señalado en redes sociales que «no todo vale para atacar al adversario, y menos intentar convertirnos en enemigos a los que hay que destruir usando medios y expresiones de la Dictadura y el franquismo. No podemos permitir que el odio que destilan invada la sociedad y dinamite la convivencia», ha esgrimido.

De igual modo, así como otros muchos diputados, senadores y cargos públicos del PSOE, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha recurrido a las redes sociales para cargar contra Miguel Tellado. «El PP sigue cruzando líneas rojas: insulta a las víctimas, desprecia la memoria y pisotea la democracia. Cada paso que da lo acerca más a la ultraderecha y lo aleja de lo que este país merece», ha manifestado Alegría.