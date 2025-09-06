Patxi López llama «hooligan» y «antisistema» a Feijóo por plantar al fiscal general imputado

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha calificado este sábado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de «hooligan» y «antisistema» por plantar al imputado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el acto institucional de la apertura del Año Judicial celebrado este viernes.

De esta manera, López se ha sumado a los ataques dirigidos contra Feijóo en las últimas horas y por el mismo asunto distintos dirigentes socialistas y también ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, como la vicepresidenta Yolanda Díaz (Sumar), que acusó al presidente del PP de «estar hackeando las instituciones».

En declaraciones en Picasent (Valencia), Patxi López ha afirmado que Feijóo «sigue obsesionado con Pedro Sánchez, con una enorme frustración por no gobernar, que ha llevado tan al extremo su estrategia, que se están convirtiendo prácticamente un partido antisistema», ha enfatizado.

Además, el portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Baja ha tachado al líder del PP de «hooligan» por plantar en la apertura del Año Judicial al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por el Tribunal Supremo por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos en su cruzada contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

«Uno puede ser todo lo crítico que quiera, pero luego hay que saber estar. Y lo que demostró ayer Feijóo es que tiene una enorme falta de institucionalidad y una enorme falta de saber estar. Porque después de criticar, uno tiene que estar allí donde se respeta a las instituciones. No necesitamos hooligans en la política, y el señor Feijóo está siendo un hooligan como lo está demostrando», ha manifestado Patxi López.

De otro lado, el portavoz socialista ha cargado contra Feijóo por «copiar miméticamente el discurso de Vox, el más ultra, en temas como la inmigración». «Si el señor Feijóo quiere ser una fotocopia de Abascal, pues lo está consiguiendo, pero lo tenemos que decir que la gente suele preferir el original a la fotocopia», ha recalcado López.

«Flaco favor está haciendo el señor Feijóo a la política, asimilándose a los más ultras», ha añadido el ex lehendakari. A su juicio, en estos días «hemos visto discursos de dirigentes del Partido Popular que son exclusivamente un cúmulo de insulto», ha señalado. «Es vomitar un insulto tras otro, pero que no aporta a la política más que crispación y odio, y eso es lo que menos necesitamos en este país», ha remachado Patxi López.