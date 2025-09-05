Feijóo acusa a Sánchez de señalar a los jueces «para que los jueces no le señalen a él»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha acusado a Pedro Sánchez de señalar a los jueces «para que los jueces no le señalen a él». El jefe del principal partido de la oposición, que se ha ausentado de la apertura del año judicial, ha tildado de «inmenso error» que, tras las acusaciones del jefe del Ejecutivo al Poder Judicial, haya sometido al Rey al «bochorno» de compartir escenario con el fiscal general del Estado imputado, Álvaro García Ortiz.

«El temor número uno del Gobierno de Sánchez es la Justicia». Así de contundente se ha mostrado este viernes el presidente del PP durante un acto con que el que se ha dado el pistoletazo de salida al curso político del PP de Madrid y por el que, tal y como acreditaron desde su entorno, no asistiría a la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo.

«Sánchez teme a la Justicia por lo que la Justicia sabe y por lo que puede llegar a saber», ha expresado Feijóo. Es por ello que, a su juicio, en un momento en el que las causas judiciales que afectan directamente a su entorno más cercano, su estrategia consista en el señalamiento a lo jueces para que ellos «no le señalen a él».

Tras la polémica desatada por su ausencia en la apertura del año judicial, Feijóo ha destacado que sea «un inmenso error» que, justo en la semana en la que se abre el curso para el Poder Judicial Sánchez «haya difamado a jueces simplemente porque investigan a su familia». Su hermano, David Sánchez, está siendo investigado en un juzgado de Badajoz por varios delitos contra la Hacienda pública y su mujer, Begoña Gómez, imputada por la comisión de cinco presuntos delitos, debe comparecer el próximo día 10 de septiembre.

Feijóo, que ha llamado a los suyos a mantenerse alerta, ha lamentado que desde el Ejecutivo se haya permitido que un fiscal general del Estado procesado se atreva a dar discursos delante del Tribunal Supremo. Más aún, que ante quienes se suponen que tienen que juzgarle, que lo que diga sea «que hay que cumplir que hay que cumplir las leyes y perseguir a los delincuentes».

«Me alegro de no estar presente allí», ha manifestado el presidente del PP tras recordar, tras las críticas de los ministros de Sánchez, que el jefe de la oposición no tiene ninguna obligación de estar allí. «Lo que no es normal no se puede normalizar», ha asegurado. En este sentido, ha salido también al contraataque con Sánchez acusándole de haber sido él, durante la DANA de Paiporta, de haber sido el primero en abandonar al jefe del Estado, también en sus últimos viajes, a los que no le ha acompañado y ha mandado a sus ministros.