Ángel Víctor Torres manipula las declaraciones de Tellado para acusar al PP de «llamar a la violencia»

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, ha manipulado este sábado las declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, para acusar al principal partido de la oposición de «llamar a la violencia».

En declaraciones con motivo de una visita institucional a La Gomera, Ángel Víctor Torres ha arremetido contra el PP por hacer «un llamamiento soterrado a la violencia» después de que Tellado instara horas antes en Navarra a «empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país». El secretario general del PP hizo esta reflexión en el contexto de que «éste puede ser el último curso político» del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Es el peor Partido Popular que ha habido jamás en nuestro país, porque está absolutamente entregado al extremismo», ha dicho Torres, atribuyendo al PP una «manera de trasladar las cosas que nace de una obsesión del señor Feijóo de conseguir como sea la Presidencia del Gobierno», ha señalado el titular de Memoria Democrática.

«Basta ya. El PP no pide perdón por las deleznables palabras de Tellado, que son un llamamiento soterrado a la violencia y que van contra la dignidad de las víctimas del franquismo. Estamos conociendo al peor PP, que no se diferencia de la ultraderecha», ha escrito Torres en redes sociales, acompañando este mensaje de un vídeo con sus declaraciones La Gomera.

De esta manera, el ministro con las competencias en materia de memoria histórica se ha sumado a otros miembros del Gobierno y del PSOE que han salido en tromba a cargar contra Tellado y a exigir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que «desautorice» a su número dos.

Torres ha pedido también a Feijóo que «reflexione, que está en un camino desnortado y se está convirtiendo en una mala copia de Vox y está haciendo crecer a la ultraderecha». «Cualquier demócrata exigiría que las afirmaciones del señor Tellado se retirasen con carácter inmediato», ha concluido Torres.

Tras esta ofensiva del PSOE, el propio Tellado y otros dirigentes del PP han denunciado que los socialistas recurran una vez más al comodín de Franco para tapar su corrupción.

«Qué manipulación más burda, pero el Francomodín ya no da más de sí. Es una vergüenza que Sánchez siembre el enfrentamiento entre españoles para crear una falsa polémica que tape que su número 3 está en la cárcel por corrupción y que el año judicial lo abrirá su mujer con su declaración ante un juez», ha escrito el propio Tellado en una publicación en redes sociales.

«Es miserable»

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz: «Utilizar el Francomodín para tratar de venderte como víctima es miserable hasta para ti. El presidente que presume de construir un muro contra la mitad de los españoles no puede intentar manipular una frase retórica para victimizarse», ha dirigido Muñoz a Sánchez.

El jefe del Ejecutivo censuró así en redes las palabras de Tellado: «Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia. Un cuestionamiento de la democracia. Una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha y de que no tiene nada positivo que aportar a nuestro país».

Igualmente, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular y ex portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha contestado a Pedro Sánchez en estos términos: «Ya solo te queda la manipulación y Franco para seguir levantando tu muro e intentar tapar toda la corrupción que te acorrala. No cuela. Ni ha citado ni se ha referido a la guerra civil. Este tuit es una falta de respeto a las víctimas para interés en tu relato, respétalas», ha lanzado a Sánchez.