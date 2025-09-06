El PP responde a las «burdas manipulaciones» del PSOE: «El ‘Francomodín’ ya no da más de sí»

El PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha salido en tromba contra el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, tras decir que «éste puede ser el último curso político» del Ejecutivo y se puede «empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país». Un ataque al que los de Alberto Núñez Feijóo ha respondido de manera tajante, recordando que «el Francomodín ya no da más de sí».

«Qué manipulación más burda pero el Francomodín ya no da más de sí. Es una vergüenza que Sánchez siembre el enfrentamiento entre españoles para crear una falsa polémica que tape que su número 3 está en la cárcel por corrupción y que el año judicial lo abrirá su mujer con su declaración ante un juez», ha escrito el propio Tellado en una publicación en redes sociales.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz: «Utilizar el Francomodín para tratar de venderte como víctima es miserable hasta para ti. El presidente que presume de construir un muro contra la mitad de los españoles no puede intentar manipular una frase retórica para victimizarse».

Por su parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha recordado que Pedro Sánchez con los bilduetarras. «Hablas de democracia, pero tu Gobierno se sostiene en quienes la intentaron volar a tiros y a golpes. Pedro, no estás para dar lecciones», ha escrito en redes sociales acompañando el mensaje de una foto de Sánchez y Santos Cerdán con Mertxe Aizpurua.

La misma imagen ha compartido Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial, que ha destacado que el insulto es para «los miles de españoles cuyos familiares recibieron un tiro en la cabeza». «Es una apelación encubierta a la violencia, un cuestionamiento de la democracia. La prueba de Sánchez rendido al odio… Con ellos de fosas, sí, ¿no?», se ha preguntado.

Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares recibieron un tiro en la cabeza. Una apelación encubierta a la violencia. Un cuestionamiento de la democracia. La prueba de Sánchez rendido al odio…. Con ellos de fosas, si, ¿no? https://t.co/gosgQvBUq2 pic.twitter.com/INS97bn8Ut — Alma_Ezcurra (@ALMA_EZCURRA) September 6, 2025

La polémica ha estallado después de que Miguel Tellado dijera en un acto celebrado en Navarra este sábado que ya se puede «empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país».

Los socialistas han exigido a Alberto Núñez Feijóo que «retire» y «desautorice» estas palabras de su número dos y han cargado contra el secretario general del PP manifestando que «no se le conoce otro mérito que este tipo de barbaridades».

Pedro Sánchez ha sido uno de los primeros en pronunciarse a través de redes sociales: «Es un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa, una apelación encubierta a la violencia, un cuestionamiento de la democracia, una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha y de que no tiene nada positivo que aportar a nuestro país».

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, también ha señalado que «no todo vale para atacar al adversario, y menos intentar convertirnos en enemigos a los que hay que destruir usando medios y expresiones de la Dictadura y el franquismo». «No podemos permitir que el odio que destilan invada la sociedad y dinamite la convivencia», ha esgrimido.

De igual modo, así como otros muchos diputados, senadores y cargos públicos del PSOE, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha recurrido a las redes sociales para cargar contra Miguel Tellado. «El PP sigue cruzando líneas rojas: insulta a las víctimas, desprecia la memoria y pisotea la democracia. Cada paso que da lo acerca más a la ultraderecha y lo aleja de lo que este país merece», ha sentenciado.