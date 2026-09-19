¿Por qué el Coyote no habla y siempre corre detrás del Correcaminos? El motivo que muchos telespectadores pasaron por alto

El primer episodio del cortometraje de animación del Coyote y el Correcaminos se estrenó el 17 de septiembre de 1949 en las salas de cine Estados Unidos. En esa época la productora Warner Bros. distribuía estos cortometrajes de animación para que se proyectaran en las salas de cine como teloneros de las películas que se iban a proyectar. El primer episodio tiene el título de Rápido y rabioso (Fast and Furry-ous) y fue dirigido por Chuck Jones para la serie Looney Tunes de Warner Bros. En este primer cortometraje ya se puede ver que el único y obsesivo objetivo del Coyote era capturar al Correcaminos. Aunque este cortometraje solo tenía 7 minutos, en él se puede encontrar todos los elementos de esta serie: el desierto, los carteles, la obsesión del Coyote y el primer intento fallido de matar al Correcaminos.

Uno de los aspectos que más sorprenden en esta serie animada es que aunque el Coyote nunca pronuncia una palabra y el Correcaminos nunca contesta, tenía música y efectos de sonido desde el principio. Eso sí en ningún de sus episodios hay un diálogo entre sus protagonistas. Aunque durante años millones de espectadores asumieron simplemente que el personaje de Looney Tunes era mudo, Davy Jones, el hijo del director, ha comentado que el Coyote no habla debido a un voto de silencio obligado por una promesa familiar a su padre. Y que esto se explica claramente en el cortometraje Little Go Beep que se estrenó en el año 2000.

Esta serie animada vuelve a estar de moda por la película Coyote vs. Acme de Warner y Ketchup Entertainment que se acaba de estrenar en las salas de cine. En esta película se cuenta la historia de Wile E. Coyote que como estaba harto de que los productos de ACME le ocasionen serias lesiones en su caza del Correcaminos, contrata a un abogado tan perdedor como él para demandar a la empresa.

El cortometraje donde se explicó las razones por las que no habla el Coyote

En el cortometraje Little Go Beep (2000) se desvelan las razones por las que el Coyote no habla. En este episodio su padre Cage E. Coyote, un cazador experimentado, le encomienda la misión al pequeño Wile E. de capturar al Correcaminos. Esta tarea es necesaria para que el joven Coyote le demuestre que es un buen depredador.

El padre también le prohíbe que pronuncie una sola palabra hasta que logre atrapar al Correcaminos. El pequeño coyote intenta responder, pero su padre le hace callar de inmediato y desde ese momento solo se puede comunicar desde ese momento mediante carteles.

Por eso, desde ese momento sabemos que el Coyote corre detrás del Correcaminos no solo por hambre, sino para cumplir la promesa que le hizo a su padre. Y también que no podrá volver a hablar hasta que logre capturar al Correcaminos.

En sus redes sociales Davy Jones comentó lo siguiente sobre la película que se acaba de estrenar: «Un pequeño detalle que me gustó de Coyote vs. Acme es que se acordaron de por qué el Coyote quiere atrapar al Correcaminos. No es que se le acabaron los carteles, como piensa Kevin, sino que literalmente no puede hablar porque su padre se lo ordenó hasta el día que lo atrape».

Las 9 reglas de oro de Chuck Jones

El director de esta serie de animación, Chuck Jones, creó las 9 reglas de oro para mantener una consistencia absoluta entre el humor y la estructura de cada cortometraje del Coyote y el Correcaminos. Esta reglas aparecen en su libro autobiográfico de 1989 titulado Chuck Amuck: The Life and Times of an Animated Cartoonist. El equipo de animación tenía que seguir estas reglas al pie de la letra. La primera era que el Correcaminos no puede dañar al Coyote. Lo único que puede es asustarlo con su clásico «¡Bip, Bip!» y que gracias a ese sobresalto se caiga por un precipicio.

La segunda regla era que ninguna fuerza externa podía dañar al Coyote. Si este personaje sufría algún daño sería por sus errores al poner la dinamita o los fallos en sus artefactos. La tercera era que el Coyote podía detenerse en cualquier momento y con esto mostraba su orgullo y obsesión por demostrar que es un genio.

La cuarta era que los animadores nunca debían incluir ningún diálogo entre los personajes salvo el «¡Bip, Bip!» del Correcaminos, las expresiones de sus rostros o los carteles de madera. La quinta era que el Correcaminos siempre debe permanecer en el camino y nunca desviarse de la carretera o del desierto. Como su nombre indica es un correcaminos y no puede correr por otros sitios.

La sexta es que la acción se tiene que desarrollar siempre el desierto del suroeste americano y mostrar paisajes áridos y carreteras solitarias. La séptima era que todos los materiales y armas deben ser de la corporación ACME que el Coyote compraba por correo y no se podía incluir herramientas comunes. La octava era que los grandes peligros del Coyote debían ser por la gravedad como las caídas desde los acantilados gigantescos y la novena que el Coyote tiene que salir humillado y no herido.