Shakira aúlla en su primer concierto en Madrid y se sincera sobre sus años más difíciles: «No ha sido fácil…»

Shakira ya está oficialmente de vuelta en Madrid y lo ha hecho como solo ella sabe: con miles de personas entregadas, una treintena de grandes éxitos, cambios de vestuario, coreografías, caderas en movimiento y, sobre todo, un mensaje que parecía especialmente pensado para esta nueva etapa de su vida. Ocho años después de su última visita musical a España, la artista colombiana ha comenzado este viernes 18 de septiembre el primero de los 12 conciertos de su residencia en Madrid, un proyecto con el que pondrá el broche final a su gira Las mujeres ya no lloran. Y aunque el espectáculo estaba preparado para hacer bailar a los miles de asistentes que llenaron el recinto Iberdrola Music, Shakira quiso reservar también un momento para hablar desde un lugar mucho más personal y reconocer ante sus fans que los últimos años no han sido precisamente fáciles.

Pasadas las 20:30 horas, la cantante apareció sobre el escenario y, antes de meterse de lleno en el espectáculo, quiso dirigirse directamente a su público. «Estar aquí en Madrid es más que un regalo de la vida. La mía no ha sido fácil», reconoció, antes de pronunciar unas palabras que rápidamente conectaron con el discurso que ha acompañado su transformación de los últimos años: «De las caídas nadie se salva, pero se vuelve más sabia, más resiliente y más fuerte». Shakira no necesitaba explicar demasiado para que sus seguidores entendieran el significado de sus palabras. La artista ha convertido buena parte de su etapa más reciente en música y, ahora, en un espectáculo que habla precisamente de levantarse después de los golpes. «Las mujeres ya no lloran. Las mujeres solas somos vulnerables, pero juntas somos invencibles», añadió, haciendo suyo uno de los mensajes centrales de esta nueva Shakira.

La colombiana, además, se mostró especialmente emocionada por reencontrarse con el público español después de ocho años sin ofrecer un concierto en España. «Bienvenidos a mi residencia europea. No puedo creer que esté aquí, parece un sueño. Todos me dicen: Shaki, con la cara que te fuiste y con la cara que volviste», bromeó ante sus seguidores después de interpretar las primeras canciones. La artista aseguró que regresar a Madrid suponía para ella «una enorme prueba de amor y cariño» y volvió a recurrir a una de las imágenes que más identifican esta etapa de su carrera: «No hay nada como cuando una loba se encuentra con su manada». Y la manada, precisamente, respondió durante toda la noche a cada uno de sus movimientos, demostrando que las canciones que Shakira publicó hace dos y tres décadas siguen funcionando entre varias generaciones.

El concierto fue un recorrido por más de 30 años de carrera, con canciones de sus primeros trabajos y grandes éxitos de su etapa más reciente. Estoy aquí, Pies descalzos, Inevitable, Si te vas, La bicicleta, La tortura, Hips Don’t Lie, Chantaje, Loca, Soltera, Ojos así, Antología, Te dejo Madrid, Suerte y Waka Waka fueron algunos de los temas que formaron parte del repertorio, hasta llegar a Las mujeres ya no lloran, la canción que da nombre a la gira y que se ha convertido en una especie de himno de la nueva etapa de la artista. También hubo espacio para Acróstico, dedicada a sus hijos Milan y Sasha, en uno de los momentos más emotivos del espectáculo, mientras que Shakira volvió a demostrar sobre el escenario que sus señas de identidad continúan intactas: guitarra, batería, armónica, baile y, por supuesto, esas coreografías que han convertido sus movimientos de cadera en una de sus grandes marcas.

Pero el regreso de Shakira a Madrid no se limita al escenario. La artista ha creado toda una ciudad efímera alrededor de sus conciertos, bautizada como Macondo Park y concebida como un homenaje a la cultura latinoamericana. El recinto, inspirado en el universo de Gabriel García Márquez y en el pueblo ficticio de Cien años de soledad, ocupa una enorme superficie y cuenta con diferentes espacios temáticos en los que los seguidores pueden descubrir propuestas relacionadas con la música, la literatura, la moda, la gastronomía y la propia trayectoria de la cantante. El Museo recorre su carrera, La Biblioteca está dedicada a la literatura iberoamericana, El Taller pone el foco en la moda y el diseño, El Mercado reúne propuestas gastronómicas y Club Loba concentra diferentes experiencias para los seguidores, mientras que Macondito está pensado para los más pequeños.

La idea de Shakira era que su residencia fuera mucho más que acudir a un concierto, algo que ya había explicado antes de comenzar esta aventura madrileña. «Quise no solamente venir para cantar y bailar con ustedes, sino que también fue mi deseo elevar todo un lugar en el que podamos reconocernos mutuamente», aseguró la artista. En ese espacio ha querido reunir diferentes expresiones de la cultura latina y convertir los días de sus conciertos en una experiencia que continúa más allá de las dos horas de música. Así, los miles de asistentes que han acudido al primer espectáculo pudieron recorrer Macondo Park antes de entrar al estadio y descubrir algunos de los diferentes espacios creados para la ocasión.

Sobre el escenario, mientras tanto, Shakira volvió a hacer lo que mejor sabe: convertir sus propias heridas en espectáculo. En uno de los momentos del concierto habló también de la presión que existe alrededor de las relaciones sentimentales y reivindicó la posibilidad de ser feliz tanto en pareja como en soltería. «Todo lo que uno necesita para ser feliz, como siempre me dijo mi padre, está dentro de una misma», afirmó antes de interpretar Soltera. La cantante defendió que «el amor por otro es muy bonito, pero más bonito es el amor por una misma», un discurso que encaja con el mensaje que ha acompañado su música desde su ruptura con Gerard Piqué y que ahora se ha convertido en uno de los ejes de su espectáculo.

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El primer concierto terminó así con una Shakira completamente entregada a su público y una Madrid convertida durante unas horas en territorio de la loba. Todavía quedan otros 11 conciertos de una residencia que reunirá durante las próximas semanas a miles de seguidores en Iberdrola Music. Y si algo dejó claro la cantante en su estreno madrileño es que ha vuelto a España con ganas de cantar, bailar y celebrar, pero también con una idea muy concreta: las caídas forman parte de la vida y, cuando toca levantarse, ella parece haber aprendido a hacerlo con más fuerza y con unas cuantas lecciones nuevas bajo el brazo.