Las mujeres ya no lloran y Shakira ríe con sus amigas: quiénes son las amistades de la artista

Todos creíamos que Shakira no tenía demasiadas amistades en Barcelona o así no lo hacían creer. De hecho, las relaciones entre las mujeres de los futbolistas y ella eran distantes hasta que Antonela Roccuzzo, la mujer de Leo Messi, le dio un like en las redes a las canciones que está haciendo últimamente. Queremos saber quiénes son las amistades de la artista que estos días se han dejado ver por su casa.

Fue el sábado cuando la mansión de Shakira era toda una fiesta. La música no dejaba de sonar (en especial las canciones dedicadas a Gerard Piqué) y en sus redes, la cantante colombiana se mostraba de fiesta con sus amigas para celebrar el éxito de sus éxitos (y su facturaciones).

Quiénes son las amistades de la artista

Al parecer en esta fiesta en su casa había mujeres de deportistas, que además son amigos de Piqué, por lo que las amistades que tan malas parecían entre la cantante y estas podría ser un espejismo. Vamos, que tiene amigas y canta y baila con ellas.

Y las que la acompañaban eran, entre otras, Rossana, la mujer de Patrick Kluivert, un ex jugador que también fue a la fiesta, y Taraneh, esposa de Kyle Kuric, jugador del Barça de baloncesto. ¿Quiere decir que todos ellos defienden y apoyan ahora a Shakira?

Rupturas que se hacen virales

Las rupturas entre famosos están a la orden del día pero pocas han sacado tanto rendimiento a través de sus canciones como lo está haciendo Shakira. Y tras las tres entregas parece que vendrán algunas más. Todo sea para calmar el dolor de la colombiana y en especial hacer caja porque las mujeres ya no lloran, facturan.

Aunque hay muchas personas que no entienden porqué Clara Chía está presente en su última canción, la cantante estaría no solamente dolida por la traición de Piqué, si no porque Clara, quien está ahora en la sombra pero arropada por el futbolista, presuntamente se habría beneficiado de los servicios de la casa de la cantante. Un ejemplo son los manjares del cocinero, de los que disfrutaba la actual pareja de Piqué.

En todo caso, Shakira se irá pronto a Miami (cuando pueda) y nos quedaremos sin ese salseo que nos da la vida. Ahora que todavía está aquí toca esperar el próximo acontecimiento: el 2 de febrero, los cumpleaños de Shakira y Piqué. ¿Qué publicarán sus redes? Se avecina nuevo huracán.