María Guardiola: «Feijóo no tendrá complejos para derogar el sanchismo de cabo a rabo»

«Feijóo no tendrá complejos para derogar el sanchismo de cabo a rabo». Así lo asegura María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, en una entrevista a OKDIARIO. La presidenta extremeña cumple dos años en el cargo. Gracias al voto de Vox en la investidura, Guardiola acabó, contra todo pronóstico, con cuatro décadas de socialismo en Extremadura.

Cree que Feijóo es «muy consciente» del trabajo que habrá que hacer cuando caiga Sánchez. Afirma que habrá que «deshacer muchas cosas» y ser «muy contundente» y que, para ello, el PP de Feijóo necesitará «una mayoría igualmente contundente». La presidenta Guardiola cree que España quedará «como tierra quemada» después de Sánchez y que habrá que afrontar «una segunda Transición» haciendo «un importante esfuerzo de acuerdos, entendimiento y concordia».

María Guardiola dice que Sánchez es «un ser sin vida política y un presidente agotado». Le llama «líder de la banda del Peugeot». Y aunque lo ve «aferrado al poder» y «agarrado al sillón hasta que la Justicia determine lo contrario», se muestra optimista. La presidenta de Extremadura afirma: «Más pronto que tarde, los españoles pondrán a Sánchez en su sitio y darán carpetazo a la época más oscura de nuestro país».

María Guardiola cree, también, que el PSOE «no ha podido caer más bajo» en Extremadura con su líder regional, Miguel Ángel Gallardo, procesado junto a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su enchufe en la Diputación de Badajoz. Para Guardiola, Gallardó, que «ha pisoteado» –dice– a varios compañeros para aforarse en la Asamblea y evitar el juicio, «es la viva imagen y el reflejo de esa Extremadura de cortijos, privilegios y enchufes, que, afortunadamente, ha quedado atrás».

PREGUNTA.- ¿Ve a Sánchez aguantando hasta 2027?

RESPUESTA.- Veo a Sánchez agarrado al sillón hasta que la Justicia determine lo contrario. Sánchez es un presidente agotado. Permanece en Moncloa pero es un ser sin vida política que no tiene credibilidad alguna ni proyecto para nuestro país. Cuando esto acabe, vamos a tener que hacer un esfuerzo importante todos los españoles de acuerdos, entendimiento y concordia como hicimos en la Transición. Nos va a tocar deshacer muchas cosas.

P.- Dice usted que el postsanchismo será una segunda Transición

R.- Sí. Creo que el postsanchismo será una segunda Transición. Va a quedar todo como tierra quemada. Se ha cargado también al PSOE y eso es un problema para el propio PSOE y para nuestro país. El PSOE ha desaparecido para convertirse en el partido de una persona.

Miguel Ángel Gallardo

P.- ¿Qué dice de todo esto Gallardo?

R.- Dirá lo que le digan y si lleva la contraria es puro postureo y con la boca muy pequeñita. Luego votan lo que dice Sánchez. Gallardo es la viva imagen y el reflejo de esa Extremadura que afortunadamente ha quedado atrás, de cortijos, privilegios y enchufes. Extremadura necesita políticos con altura de miras y el Partido Socialista no ha podido caer más bajo con él. Un verdadero líder lo primero que hace es dar ejemplo. El señor Gallardo ha pisoteado a sus propios compañeros para entrar corriendo en la Asamblea de Extremadura, buscar el aforamiento e intentar estirar todo lo posible el proceso judicial.

P.- Pero a él se le ve sonriente y feliz en la Asamblea…

R.- Sí. Está acostumbrado a hacer y deshacer con la imposición, como saben sus compañeros. En este caso para esconderse de ser juzgado por el tribunal que le corresponde.

David Sánchez

P.- El hermano de Sánchez se va a Japón. ¿Se imagina que no vuelve para evitar el banquillo?

R.- A mí me parece impensable, pero también lo era la amnistía, la condonación de la deuda, el cupo, el cierre de Almaraz… Yo ya no pongo la mano en el fuego por nada y mucho menos por Sánchez y su gobierno.

P.- No descarta que se quede en Japón…

R.- Yo ya no descarto nada. El destino suyo que me interesa es el banquillo. Y que den explicaciones a los extremeños sobre la plaza, a medida, que le crearon por el simple hecho de ser el hermano del presidente, sin acudir a trabajar, sin saber ni dónde está su puesto de trabajo y cobrando un sueldo público pagado por todos los extremeños. Y tributando en Portugal.

P.- ¿Esto fue diseñado en Moncloa?

R.- Esto está diseñado en Moncloa. Y aquí, como siempre, acataron la decisión.

Atacar a los jueces

P.- Las cloacas del PSOE buscaron información de la jueza de Badajoz.

R.- Yo creo que estamos viviendo una época terrible para nuestro país donde se falta al respeto a lo más básico. Ahora mismo, si algo nos diferencia de cualquier régimen antidemocrático es que podemos seguir creyendo en la justicia. Pero ellos ya están trabajando con todas sus herramientas para que esto acabe, para que el poder político esté por encima del poder judicial. Es el ataque más grave que se le puede hacer a nuestra democracia. Lo vemos con la Ley Bolaños. Es la evidencia de que quieren seguir haciendo y deshaciendo a su antojo y con total impunidad.

P.- ¿Puigdemont va a vender caro su apoyo a la reforma Bolaños?

R.- Claro. Pondrán sobre la mesa cualquier nueva extorsión, como las que han sido ya asumidas. Junts, ERC y sus socios pueden pedir lo que quieran. Lo grave es que el presidente del Gobierno lo acepta sólo para mantenerse un día más en La Moncloa.

Feijóo y la regeneración

P.- ¿Feijóo no tendrá complejos para derogar de cabo a rabo el sanchismo?

R.- No, claro que no. Ya ha dicho que lo primero que va a hacer es poner reformas en marcha que desanden el sanchismo. Yo creo que hay que ser muy contundentes y para eso estamos trabajando, para obtener una mayoría también contundente que nos permita llevar a cabo todas las reformas necesarias.

P.- ¿Cómo convencer a los escépticos que recuerdan que ya Aznar y Rajoy prometieron la regeneración y no la hicieron?

R.- Lo que estamos viviendo ahora no se puede comparar con ninguna época del pasado. Vivimos la peor época para la democracia en nuestro país. No es comparable a ninguna otra legislatura. Hemos vivido crisis económicas y otras situaciones, pero ahora se está poniendo en riesgo nuestra propia democracia y todo lo que los españoles acordamos hace 40 años. Estoy convencida de que el presidente Feijóo es muy consciente y no solo él, todo su equipo y todo el partido. Desde las comunidades estamos contribuyendo también con nuestro trabajo, con hechos, a ser parapeto y freno de los desmanes de Sánchez. Yo creo que esto lo valoran los españoles y que tendrá su reflejo en las urnas. El líder de la banda del Peugeot, Pedro Sánchez, está aferrado al poder, pero estoy convencida de que, más pronto que tarde, los españoles le pondrán en su sitio y darán carpetazo y portazo a la época más oscura de nuestro país.