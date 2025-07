Todo el mundo está hablando del nuevo postre de Mercadona y no me extraña: lo he probado y es un manjar de dioses

Mercadona es un supermercado único en lo que respecta al lanzamiento de productos que siempre acaban sorprendiendo a sus Jefes. Además, no se sabe cómo lo hacen, pero lo cierto es que nadie como ellos para lanzar una novedad y lograr que se agote en pocos días o de hecho, en apenas unas horas. Es lo que pasó hace poco con su nuevo helado de brownie, o con su chocolate al estilo Dubái, y ahora lo vuelve a hacer con un postre o merienda del que todo el mundo habla y que he tenido la suerte de probar. Me costó dar con él, pero una vez encontrado ya os puedo decir que es el mejor postre de Mercadona para este verano.

Postre o como digo, una merienda ya que se trata de una berlina que nada tiene que envidiar a las que se venden en pastelerías especializadas en sacar sabores que estén de moda y que a la vez, sorprendan. Me refiero como no, a la nueva berlina con cobertura y trozos de pistacho rellena de crema sabor pistacho y que ya está en muchos Mercadona, aunque en cuanto las colocan se agotan al momento. Las tienes en la sección de panadería de la cadena valenciana a un precio de tan sólo 1,25 euros. Una delicia para los amantes del dulce y especialmente los que buscan siempre productos que lleven crema de pistacho que desde hace algún tiempo está de moda en muchos postres, pero que en este caso es todo un acierto más allá de las tendencias. Además la mezcla crujiente del exterior y la suavidad cremosa del interior, lo convierten en algo imprescindible, que tienes que probar y que seguro vas a querer compartir con todos en redes sociales.

El postre de Mercadona que ya se agota

Si algo ha demostrado Mercadona es que sabe detectar las tendencias antes de que exploten, y esta berlina es un claro ejemplo. Desde el momento en que empezó a aparecer en redes sociales, los comentarios no han parado. Instagram o TikTok se han llenado de fotos y vídeos de esta berlina, cortada por la mitad para enseñar su interior cremoso de pistacho. Además están también vídeos de usuarios probándola, mostrando la textura esponjosa y la generosa cantidad de crema, han contribuido a que la expectación sea aún mayor.

Algunos dicen que recuerda a los dulces de pastelería de autor pero con un precio de supermercado que la hace accesible para todos. Y lo cierto es que la presentación no tiene nada que envidiar a esos dulces de moda: una cobertura verde pistacho con trocitos que le dan color y textura, un relleno abundante y una masa que no resulta empalagosa.

Y entre todas las opiniones que se han compartido, destaca la del influencer gastronómico @edu_luque, que ha dado su veredicto en un vídeo que acumula miles de visualizaciones. Su nota es clara: 9 sobre 10. Para él, lo que marca la diferencia no es sólo el sabor, sino el detalle de colocar auténticos trozos de pistacho sobre la cobertura. No es algo habitual en bollería industrial, y ese toque crujiente junto al relleno cremoso crea un equilibrio que sorprende.

El pistacho se ha convertido en el ingrediente estrella de los últimos años en repostería, y Mercadona lo ha sabido aprovechar. Basta con pensar en la cantidad de helados, tartas y cremas de pistacho que se han popularizado últimamente para entender por qué este producto despierta tanto interés. Pero aquí hay algo más: no es sólo una moda, es una berlina que, al morderla, te da esa sensación de estar probando algo especial, un dulce que no pasa desapercibido.

Además, a nivel de precio, no tiene rival. Por 1,25 euros no sólo compras un postre, sino una experiencia que combina lo mejor del pistacho con una textura ligera y esponjosa. Es perfecta para un desayuno especial, para darse un capricho con el café de media tarde o incluso para sorprender a alguien con una merienda inesperada.

El éxito de esta berlina ha sido tan grande que en algunos supermercados ya es difícil encontrarla. En cuanto las colocan en la bandeja de la sección de panadería, desaparecen. Esto hace que probarla se convierta casi en una misión para los fans de las novedades de Mercadona. Y sinceramente, merece la pena.

El contraste entre la suavidad del bollo, el relleno cremoso y ese toque crujiente de los trocitos de pistacho es una combinación que engancha desde el primer bocado. No es demasiado dulce, lo que hace que no resulte empalagosa, y eso es algo que muchos destacan en redes sociales. Hay quien asegura que «si te gusta el pistacho, esta berlina se convertirá en tu favorita» y no puedo estar más de acuerdo. Un auténtico manjar de dioses ahora a tu alcance, así que si la ves en tu Mercadona más cercano, no lo dudes y pruébala.