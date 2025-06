Es como comer brownie pero en helado: la tarrina de Mercadona que arrasa y cuesta menos de 3,50 €

Muchos son los helados que podemos encontrar en las neveras de Mercadona ahora que comienza el verano, pero si eres de los que no se pierde ninguna de sus novedades al respecto, esto seguro que te interesa. La cadena valenciana ha lanzado este año una tarrina de helado que ya está dando mucho que hablar gracias a su increíble sabor a brownie y a su precio, de poco más de 3 euros.

El Duo Brownie Hacendado acaba de convertirse en el helado viral de Mercadona para este año, ya que de hecho, lo tiene todo para triunfar: sabe a postre casero, es cremoso, tiene trocitos auténticos de bizcocho y cuesta sólo 3,35 euros. ¿Se puede pedir más? Es un helado con dos sabores bien definidos: crema de vainilla y crema de cacao, pero lo que lo hace especial es el contraste de texturas. Los trozos de brownie en este nuevo helado de Mercadona están presentes de verdad y ese toque de bizcocho húmedo dentro del frío hace que se parezca muchísimo a comerse un brownie recién hecho aunque congelado.

Y claro, cuando un producto así aparece en el lineal de congelados, no pasa desapercibido. Muchos ya lo están comparando con marcas más caras, y lo cierto es que esta tarrina de 500 ml tiene poco que envidiarles. No sólo por el sabor, sino por el equilibrio que consigue entre lo dulce y lo cremoso. Un auténtico imán para quienes no se resisten a la tentación de los helados en verano.

El helado de brownie que triunfa en Mercadona

El helado Duo Brownie Hacendado no engaña: lo que ves en la tarrina es lo que te llevas al paladar. Está elaborado con crema sabor a vainilla y crema sabor a cacao, acompañadas de generosos trozos de bizcocho de cacao (un 11 %, según la etiqueta). Esa proporción hace que cada cucharada tenga algo de todo: cremosidad, dulzor, y ese toque esponjoso del brownie que tanto gusta.

La mezcla está muy lograda. No es un helado empalagoso ni artificial. Tiene un sabor muy equilibrado, con la vainilla aportando suavidad y el cacao su parte más intensa. Lo que más se agradece es que los trozos de bizcocho no están duros ni congelados, sino que mantienen una textura tierna, como si hubieran salido del horno y se hubieran enfriado lentamente dentro del helado. Te recomendamos que para notarlos más saques la tarrina del congelador 5 minutos antes de comerlo.

Cuenta eso sí, y como cabría esperar, con una cantidad de azúcar algo elevada (27 g por cada 100 g), pero como algo puntual que tomes tras una celebración o por si te apetece el día en el que el calor más se note, se convierte sin duda, en el mejor aliado.

Ideal para tener siempre en el congelador

Uno de los motivos por los que este helado está arrasando es su relación calidad-precio. Cuesta 3,35 euros por medio litro, lo cual lo sitúa por debajo de muchas marcas premium que prometen lo mismo, pero que no siempre cumplen. Aquí no hay sorpresas: el producto sabe bien, tiene buenos ingredientes y cumple lo que promete.

Además, es de esos helados que cunden. Gracias a su textura densa y sus sabores intensos, no necesitas una gran cantidad para sentirte satisfecho. Y eso también se agradece, sobre todo cuando buscas un capricho dulce sin querer pasarte.

En redes sociales ya circulan vídeos de usuarios recomendándolo y hasta creando recetas a partir de él, como batidos, postres rápidos con frutas o incluso tartas semifrías. Pero sinceramente, no necesita nada: está perfecto tal como viene.

Lo que debes saber antes de probarlo

El Helado Duo Brownie Hacendado se presenta en un envase de cartón de 500 ml (que equivale a unos 379 g), con un diseño claro y apetecible que ya da pistas del contenido: bolitas de helado mezcladas con trozos grandes de brownie. Está elaborado en Alemania por la empresa Froneri, que fabrica también para otras marcas reconocidas del sector.

En cuanto a ingredientes, contiene leche, nata, huevo, cacao y gluten, por lo que no es apto para personas con alergias a estos elementos. En 100 g aporta 265 kcal, lo cual lo sitúa en una media razonable para un helado cremoso con bizcocho. La lista de ingredientes no es excesivamente larga, y destaca la presencia de leche desnatada concentrada, nata, azúcar, cacao magro y harina de trigo.

Se conserva en congelador a -18 ºC y como ya te hemos recomendado, lo ideal es sacarlo unos minutos antes de servirlo, para que adquiera esa textura suave y mantecosa que lo caracteriza. Abrir, dejar reposar cinco minutos y servir: así de sencillo.

Lo puedes encontrar en la sección de congelados de cualquier Mercadona, y si no lo ves, probablemente es porque se ha agotado. Su creciente popularidad tiene mucho que ver con las redes sociales y el boca a boca: quienes lo prueban, lo recomiendan, así que no lo dudes porque estamos sin duda ante el mejor helado de este verano y además por sólo 3,35 euros. ¿ Y tú? ¿Lo vas a dejar escapar?.