Ni Lidl ni Alcampo: el mejor chocolate de Dubái se vende en este supermercado y está para chuparse los dedos

En los últimos meses, el chocolate de Dubái se ha convertido en un fenómeno inesperado en Europa. Lo que comenzó como algo lejano que conocíamos a través de las redes sociales, hoy es una tendencia que arrasa en toda España y de hecho, Lidl hace poco lanzó su propia versión agotándola a los pocos minutos. Y entendemos el porqué del éxito que está teniendo- Su envoltorio elegante, sus sabor sorprendente y ese aire de lujo accesible lo han convertido en el nuevo objeto de deseo de los más golosos. Pero lo mejor de todo es que no sólo se vende en Lidl o en Alcampo, o incluso en Amazon, sino que puedes encontrarlo también en Primaprix y además con una calidad que hace que sea de las mejores versiones que vayas a probar.

Antes de conocer al detalle como es el chocolate de Dubái que nos presenta Primaprix, tenemos que decir que la moda que existe ahora por este chocolate, no parece que vaya a ser algo pasajero, sino que estamos ante un producto que realmente sorprende por su sabor, su textura y su originalidad. Un chocolate con leche que se caracteriza por tener relleno de pistacho y kadayif, una combinación que parece sacada de un postre árabe de lujo, pero que se presenta en formato tableta para disfrutar en cualquier momento. Cada bocado mezcla lo mejor del cacao con ese toque crujiente y cremoso que lo hace único. Y el precio por el que podemos encontrarlo en las tiendas Primaprix de menos de 6 euros, lo convierte en un capricho al alcance de cualquiera. No es casualidad entonces que se esté vendiendo como churros. Este chocolate ha conseguido unir lo mejor del mundo árabe con la pasión europea por los dulces premium. A quienes les gusta probar cosas nuevas y salirse de lo típico, les ha conquistado sin remedio. Y quienes lo encuentran suelen repetir sin pensarlo dos veces.

Así es el chocolate DUBAI que arrasa en PrimaPrix

Este dulce no es uno más de los que encontramos en la estantería de cualquier supermercado. El chocolate de Dubái se ha convertido en una auténtica revelación para los amantes del buen chocolate y los sabores exóticos. Se elabora de forma artesanal y Primaprix lo vende por 5,99 euros y además, disponible en dos versiones irresistibles: con chocolate con leche o con chocolate blanco. Ambas opciones comparten el mismo corazón: un relleno cremoso de pistacho, combinado con el característico kadayif, que le da ese crujido inesperado al morder.

Lo que enamora desde el primer instante es su equilibrio. No empalaga, no es excesivamente dulce ni demasiado denso. Es ese tipo de chocolate que no puedes dejar a medias, pero que también se disfruta con calma, saboreando cada bocado. Y si te gusta sorprender a tus invitados con algo diferente o hacer un regalo original y delicioso, este chocolate es una apuesta segura. No lo encontrarás en grandes superficies como Lidl o Alcampo: es exclusivo de las tiendas PrimaPrix, lo que lo convierte también en un pequeño secreto para quienes saben encontrar joyas gourmet sin arruinarse.

El secreto de su éxito

Lo que convierte este chocolate en algo especial es su relleno de pistacho. Pero no cualquier pistacho: estamos hablando de un relleno denso, aromático, que recuerda a los mejores postres de Oriente Medio. Si alguna vez has probado un buen baklava, sabes a qué nos referimos. Pero aquí se le suma algo más: el kadayif, esa especie de fideo fino y crujiente que se usa en repostería árabe y que aporta una textura diferente, ligera y quebradiza. El contraste entre lo cremoso y lo crujiente está tan bien logrado que cuesta creer que algo así se consiga por menos de seis euros.

Además, el envoltorio del chocolate de Dubái hace justicia a su contenido: elegante, con colores verdes y dorados que evocan el lujo y la sofisticación de su ciudad homónima. Incluso quienes no son muy de dulces se han rendido ante este invento. Y es que el pistacho, con su sabor profundo y ligeramente salado, combina a la perfección con el chocolate, creando una armonía que conquista desde el primer mordisco.

Por qué deberías probarlo al menos una vez

Más allá de modas, este chocolate se está haciendo un hueco entre los favoritos de quienes valoran la calidad. En un mercado saturado de productos con más marketing que sabor, el chocolate de Dubái destaca por lo que realmente importa: una receta original, ingredientes nobles y una ejecución impecable. Y además, está al alcance de todos los bolsillos. Por 5,99 euros, puedes darte un capricho que parece sacado de una boutique de dulces de Dubái.

Así que ya lo sabes, si te gusta el buen chocolate y quieres probar algo diferente, o sencillamente el dulce de moda, que te lleve a otros sabores, olores y texturas, el chocolate de Dubái que vende PrimaPrix es para ti. Con su relleno de pistacho y kadayif, su cobertura de chocolate con leche o blanco y su irresistible combinación de lo cremoso con lo crujiente, se ha convertido por méritos propios en el dulce del momento. No lo verás en los estantes de los supermercados más conocidos, pero ahí está su encanto: es uno de esos tesoros que solo los más curiosos encuentran. Y tú, ¿vas a dejarlo pasar?.