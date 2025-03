Este supermercado low cost está poniendo en jaque a la competencia: hasta el 70% más barato

Entre la gran oferta que existe de supermercados en nuestro país, hay uno en concreto, que está revolucionando la forma de llenar la despensa, el baño y hasta la estantería de snacks sin la necesidad de gastar demasiado. Mientras las grandes cadenas ajustan márgenes o suben precios, esta cadena low cost se ha convertido en el gran descubrimiento para quienes no renuncian a las marcas… pero tampoco quieren pagar su precio habitual. Con descuentos que superan el 50% y hasta el 70%, productos de primeras firmas internacionales y una política de precios tan agresiva como transparente, ha conseguido un lugar privilegiado entre los consumidores más exigentes.

La estrategia es clara: ir por Europa cazando auténticos chollos. Stocks excedentes, sobrantes de campañas promocionales o productos lanzados en otros mercados con precios muy inferiores. Todo eso se traslada a sus estanterías con descuentos que pueden alcanzar hasta el 70% respecto a su precio habitual. Y el resultado salta a la vista. Cada semana, miles de personas acuden a sus tiendas a cazar auténticas gangas en marcas como Olay, Neutrogena, Oral-B, Heinz, Lindt, Dixan o Skip, entre muchas otras. Este fenómeno no es nuevo, pero sí está en plena expansión. Nació en 2015 en Madrid con una sola tienda y hoy cuenta ya con más de 260 repartidas por toda España. Se trata como no podría ser de otro modo, de Primaprix que ha sabido convertir la crisis de precios en una oportunidad, y no sólo para ellos: también para los clientes que buscan lo mejor, pero pagando lo justo. Y eso es precisamente lo que la está haciendo temblar a otras cadenas de supermercados.

¿Por qué Primaprix arrasa frente a otros supermercados?

La fórmula de Primaprix es sencilla, pero muy eficaz: comprar a lo grande donde otros no miran. La compañía se dedica a recorrer Europa buscando excedentes de las grandes marcas, productos que han sobrado tras campañas de Navidad, verano, lanzamientos que no llegaron a despegar o artículos con precios muy bajos en otros países. Todo esto lo pone a la venta en España con rebajas muy llamativas. Y no se trata de marcas blancas o genéricas: solo trabajan con primeras marcas o con productos de éxito comprobado en su país de origen.

Esta estrategia no sólo reduce el precio de venta al público, sino que además da acceso a productos difíciles de encontrar en supermercados tradicionales. En sus estanterías conviven etiquetas en francés, alemán o inglés, lo que también añade un punto exótico y curioso al proceso de compra. No en vano, Primaprix ha creado una especie de gimnasio del ahorro para quienes disfrutan descubriendo joyas escondidas entre los lineales.

Los descuentos que hacen temblar al resto

Si hay algo que ha hecho famoso a Primaprix, son sus precios. La diferencia con la media del mercado es tan evidente que algunos productos parecen directamente de otra década. Por ejemplo basta con hacer un repaso a su catálogo actual, para comprobar como una mascarilla de Dr. Organic (Moringa, 50 ml) cuesta solo 2,95 euros, frente a los 8,22 que suele marcar en otros comercios. Otro caso llamativo es el detergente Skip líquido de 24 dosis, por solo 3,95 euros cuando en otros sitios ronda los 8,27.

La loción corporal Neutrogena para piel sensible (400 ml) cuesta 4,95 euros, es decir, casi un 50% menos que su precio habitual. También destacan ofertas en alimentación como el tomate triturado Orlando (0,75 €), la salsa curry con mango de Heinz (1,35 €) o las patatas Lays Mediterráneas (1 €), con rebajas del 59%, 47% y 62% respectivamente. En cosmética, encontramos cremas Olay por 17,95 € que normalmente cuestan más de 34, y champús Elvive o Ultra Doux por menos de 3 euros.

Y la lista sigue: detergentes Dixan de 55 dosis por 7,50 €, pack de cepillos Colgate por 1,95 €, contorno de ojos hialurónico por solo 1,75 €, snacks Oreo, Mars o Lindt casi a mitad de precio… El abanico es enorme y se renueva con frecuencia. Todo esto ha convertido a Primaprix en el paraíso de los cazadores de chollos.

Dónde puedes encontrar estas ofertas

Primaprix ha sabido crecer sin perder su esencia. Aunque comenzó con una tienda en Madrid en 2015, hoy en día cuenta con más de 260 establecimientos repartidos por todo el país. Está presente en ciudades como Barcelona, Bilbao, Zaragoza, A Coruña, Sevilla, Valladolid, Vitoria-Gasteiz, Burgos, Gijón, Oviedo, Logroño o Móstoles, además de en grandes núcleos como Alcorcón, Leganés, Alcalá de Henares y Getafe.

Su estrategia de expansión ha sido silenciosa pero constante, priorizando ubicaciones con mucho movimiento urbano. Las tiendas no son muy grandes, pero están diseñadas para aprovechar al máximo el espacio y ofrecer una experiencia rápida y sencilla. En cada visita puedes encontrar productos nuevos, y esa sensación de estar a punto de descubrir algo sorprendente se convierte en parte del atractivo. De hecho, muchos compradores reconocen que entran solo a mirar… y salen con bolsas llenas.

Lejos de vender productos de bajo coste fabricados expresamente para ese fin, Primaprix apuesta por un modelo distinto. «Somos muy de calidad, pero a precios populares» es su lema, y lo cumplen a rajatabla. Todo lo que se vende ha sido antes un éxito comercial en su país de origen o pertenece a marcas reconocidas por su eficacia o sabor. No hay trampa ni cartón: el truco está en el canal de compra, no en el producto.