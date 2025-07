Roony Bardghji y Dro estrenan la pretemporada del Barcelona con victoria

El Barcelona estrenó su pretemporada en Asia con victoria ante el Vissel Kobe (1-3) gracias a los goles de los debutantes Roony Bardghji y Dro Fernández en el tramo final de partido. En el primer tiempo, Eric García había abierto el marcador. Joan García y Rashford tuvieron sus primeros minutos como jugadores culés. Lamine Yamal estrenó el ’10’ sin muchos destellos.

Hansi Flick estrenó su segundo año al frente del Barcelona con un once muy reconocible y muy titular en Japón. El primer amistoso de pretemporada del equipo culé le llevaba a medirse al Vissel Kobe, un equipo de un nivel mucho inferior, pero rodado, ya que están en mitad de la temporada. La gran novedad en el once del Barça fue la titularidad de Joan García bajo palos. El ex del Espanyol se estrenó con el dorsal de Ter Stegen, el ‘1’. Mensaje claro y directo por parte de la entidad catalana.

También estrenó dorsal sobre el verde Lamine Yamal. La perla culé jugó por primera vez con el ’10’ a la espalda y todas las miradas estaban puestas sobre él. El resto del once azulgrana lo completaron Eric García, Iñigo Martínez, Cubarsí, Balde, Pedri, Gavi, Fermín, Raphinha y Ferran Torres.

Empezó dominando claramente el partido el Barcelona en Kobe, aunque fue el cuadro japonés el que tuvo la primera clara ocasión del partido con un remate que Joan García despejó con una gran parada. Contestó el equipo azulgrana con buenas llegadas de peligro, una de ellas de Raphinha de cabeza que despejó el portero rival tras un gran centro de Lamine Yamal.

Se notaba mucho que el Barcelona estaba en el inicio de su pretemporada. El ritmo culé todavía era muy pesada y algunos de sus jugadores se le veía todavía muy corto en lo físico. Sobre todo en el centro del campo. Aun así, la diferencia de nivel se notaba, aunque el Kobe estaba más rodado.

Mientras el partido en streaming daba fallos en otro bochorno más de un club que no para de dar la nota continuamente, el Barcelona marcó su primer gol en esta pretemporada casi sin querer a los 33 minutos del primer tiempo. Fue Eric García tras cazar una pelota muerta dentro del área. Fermín la puso desde la esquina, Gavi no logró rematar bien, la pelota quedó suelta y Eric metió el pie para marcar a placer.

Pero el Vissel Kobe logró empatar el partido poco después, justo antes del descanso (42′). El equipo japonés, a la contra, aprovechó un resbalón de Cubarsí en el centro del campo y lanzó un ataque muy peligro. El primer remate lo despejó Joan con una gran parada. Pero el rechazo tras un gran fallo defensivo no pudo pararlo y llegó el 1-1. Los de Flick volvían a transmitir sus mismos fallos en defensa que el año pasado, con esa zaga adelantada.

La segunda parte fue otro partido. Literal. Hansi Flick hizo once cambios sacando a Szczesny, Araujo, Lewandowski, Christensen, Casadó, Dani Olmo, De Jong, Koundé y Jofre. También debutaron con la camiseta blaugrana Rashford y Roony, los otros dos fichajes de la entidad catalana.

Rashford dejó buenos destellos. Lo intentó todo, pero se nota que todavía le queda mucho recorrido para estar bien físicamente. El delantero inglés solamente jugó media hora. En el 79 fue cambiado por Dro, uno de los canteranos que más está gustando a Flick en esta pretemporada. Nacido en España, pero con nacionalidad también filipina.

Con un Dani Olmo que era el que mejor brillaba en lo físico, y una defensa algo más sólida, sin sufrir ante un Kobe que también cambió todo su once, el Barcelona no decantó la balanza en el marcador hasta el tramo final de partido.

Se estrenó en el 77 Roony Bardghji con su primer gol como jugador del Barcelona para anotar el 1-2 ante el Kobe. El atacante sueco, que en principio estará con el filial, es una de las novedades. Y no ha podido empezar con mejor pie. La sentencia definitiva para el Barça llegó en el 87 con el gol de Dro Fernández. El canterano de 17 años se estrenó también como goleador en sus primeros minutos como jugador del primer equipo.