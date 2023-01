Pillan a un ex del Barcelona en la fiesta de Shakira tras la canción contra Piqué

Shakira y Piqué siguen siendo tendencia después de una canción que ya es número 1 en todo el mundo y todo lo que rodea a ambos se convierte en noticia. El último hecho en dar la vuelta al globo tiene relación con la fiesta que Shakira dio en Barcelona después de que saliera a la luz el tema con Bizarrap.

Y es que parece ser que hubo un ex del Barcelona en la fiesta que la cantante colombiana dio hace unos días y en la que incluso hubo serenata de seguidores de la artista que se desplazaron a su casa para animarla. El ex futbolista en cuestión fue Patrick Kluivert, al que pillaron abandonando el domicilio de la ex de Piqué después de haber disfrutado de horas de juerga.

Patrick Kluivert abandona la gran fiesta de Shakira. El futbolista sale de casa de la cantante con una sonrisa acompañado de su hijo. pic.twitter.com/fWdUUrfg4o — PakyShak 🐺 (@Paky_Shak) January 16, 2023

El que hasta hace poco fue director de fútbol formativo del conjunto culé, fue cazado por las cámaras de Europa Press abandonando el domicilio de Shakira en unas imágenes que, como no, se han hecho virales. Es una incógnita la relación que une a ambos pero desde luego esta aparición sorprendió a todos.