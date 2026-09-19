Javier Bardem habla de cómo su físico le repercute en la industria del cine: «Tengo una cara que me limita»

Que el rostro de un actor condiciona su trayectoria profesional es algo más que evidente. Al igual que sucede con los papeles escogidos a lo largo de una carrera, los cuales construyen una suerte de idea popular colectiva frente al público. Javier Bardem siempre ha sido un intérprete bastante camaleónico, pero a pesar de la variedad de personajes y su maestría dotando con su talentoso carisma a esos diferentes roles, la percepción que los espectadores tienen de él es la de un perfil duro, del que a menudo no solemos imaginarnos dando vida a un héroe bondadoso.

Una buena mayoría de sus papeles en Hollywood así lo demuestran. Quitando su presencia en títulos como La sirenita (2023) o Come, reza, ama (2010), las representaciones artísticas más mediáticas de Bardem están relacionadas con antihéroes desagradables o villanos aterradores. Ahí está su Anton Chigurh en No es país para viejos (2007), Raoul Silva, la némesis de James Bond en Skyfall, el Capitán Armando Salazar en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (2017) y su reciente y brutal performance en Cape Fear, la serie en la que el actor español da vida al expresidiario Max Cady, anteriormente representado en el cine de la mano, ni más ni menos, que de Robert Mitchum y Robert De Niro.

El propio Javier Bardem habló de esto en una entrevista hace más de un cuarto de siglo, mientras promocionaba Entre las piernas (1999) de Manuel Gómez Pereira.

Javier Bardem, sobre su físico: «Hay gente que puede ver otras cosas…»

La cita de Bardem que recordamos hoy se pronunció por primera vez en La Revista, el suplemento dominical de El Mundo. En esa época, el actual seis veces ganador del Goya todavía no había dado el salto definitivo a la meca del celuloide, aunque estaba a punto de recibir su primera nominación al Oscar por Before Nights Falls.

En esa charla, Bardem habló de los encasillamientos de la industria patria en los noventa y que los directores no solían arriesgarse a ofrecer papeles diferentes a actores que se saliesen del canon fisiológico común. Por ese motivo, aseguró siempre estar realmente agradecido por la confianza que le otorgó Gómez Pereira:

«Tengo la nariz rota, los ojos caídos… la verdad es que yo tengo una cara que me limita, ¿no? Y bueno, hay gente que puede ver otras cosas, leer entre líneas, como fue el caso de Gómez Pereira, que me dio Boca a boca cuando ese papel no era para mí. Y gente que no sabe leer, que se queda con lo que es más aparente».

‘El ser querido’: un recorrido plácido al séptimo Goya y… ¿Una nueva nominación al Oscar?

Javier Bardem estrenará a finales de año la tercera parte de Dune, pero los espectadores españoles pueden disfrutar ya de su última gran interpretación en los cines: la del director Esteban Martínez en El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen.

A pesar de la elección de La bola negra por parte de la Academia española para competir en la sección internacional de los Oscar 2027, el apoyo de la crítica y su relevancia en la industria norteamericana todavía le podrían conceder la posibilidad de competir por la codiciada estatuilla dorada.

Lo que parece más evidente y, a priori, inevitable, es que su gran trabajo en el relato de Sorogoyen no le termine ofreciendo otro «cabezón» del pintor patrio, erigiéndose todavía más como el actor más galardonado de la historia de los premios, con 7 premios Goya. Muy por delante de otros perfiles como Eduard Fernández, Luis Tosar o Fernando Fernán Gómez, los cuales acumulan 3 Goya en su vitrina.