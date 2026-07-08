El príncipe Harry, contra las cuerdas: salen a la luz unos mensajes flirteando con una periodista

Malas noticias para el príncipe Harry. Después de un largo proceso judicial, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha desestimado la demanda presentada por el duque de Sussex y otros seis rostros conocidos —entre ellos Elton John, Sadie Frost o Elizabeth Hurley— contra Associated Newspapers Limited, el grupo editorial propietario del Daily Mail y The Mail on Sunday.

Los demandantes acusaban a la compañía de haber llevado a cabo durante años graves vulneraciones de la privacidad mediante supuestas prácticas ilegales para obtener información. En su defensa, la empresa siempre ha defendido que las exclusivas publicadas procedían de fuentes legítimas, como personas del entorno de los propios famosos. Una versión que finalmente ha convencido a los magistrados, quienes han decidido poner fin al procedimiento a su favor. Sin embargo, más allá del desenlace, el episodio que mayor repercusión está generando han sido las conversaciones que han salido a la luz durante el juicio entre el príncipe Harry y la periodista Charlotte Griffiths, actual editora jefe adjunta de The Mail on Sunday.

En ellas, ambos mantienen un tono de filtrero que no ha pasado desapercibido, así como también han tenido una especial relevancia al contradecir, al menos en cierta parte, la versión que el hijo del rey Carlos II había sostenido durante el proceso, asegurando que nunca había mantenido una amistad con periodistas y que, cuando conoció a Griffiths, no sabía que trabajaba para el Daily Mail.

Las conversaciones que han trascendido tuvieron lugar a través de Facebook y en ellas se pueden leer ciertos detalles que dejan entrever la relación estrecha que mantenían. Como, por ejemplo, el mote cariñoso por el que se referían al otro. Y es que mientras Charlotte llamaba H a Harry, este hacía lo mismo con sugar. «Hola, señor travesuras. Qué fin de semana tan divertido y lleno de travesuras. ¿Por qué no podemos portarnos todos un poco mal en el campo cada fin de semana? Maldita sea», le escribía ella. «Espero que estés muy bien, Griff… ¡Echo de menos nuestros abrazos viendo películas!», respondía él.

De acuerdo con lo publicado, Griffiths contó al tribunal que coincidió con Harry por primera vez en una fiesta organizada por el productor Arthus Landon en diciembre de 2011. Después, mantuvieron el contacto y siguieron viéndose en diferentes eventos de la alta sociedad. Sin embargo, la versión del duque de Sussex es muy distinta. Aseguró que rompió todo tipo de contacto con ella en cuanto descubrió su profesión, así como también negó que formara parte de su círculo habitual, ya que tan solo coincidieron en aquella fiesta organizada por Landon. Una declaración que no encajaría con los mensajes que han salido a la luz.