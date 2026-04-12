El príncipe Harry al banquillo: el motivo por el que su propia ONG le demanda por difamación

Hace mucho tiempo que el príncipe Harry y Meghan Markle salieron de la vida de la familia real británica y pensaron que iba a ser un camino de rosas. Estaban equivocados. Desde que desvelaron datos bastante perturbadores en una entrevista con Oprah Winfrey, pasando por el polémico libro del hijo de Lady Di, hasta su mala relación con la plataforma Netflix por los nefastos números del documental de la actriz, ahora, la pareja se enfrenta a un nuevo problema. La ONG que Harry fundó en África ha presentado una demanda contra él.

A principios de 2006, el hijo del rey Carlos III dio forma a una entidad sin ánimo de lucro, junto al príncipe Seeiso de Lesotho, para apoyar a los niños en situación de vulnerabilidad en Lesotho y Botsuana, sobre todo aquellos afectados por el virus del VIH. Una labor por la que muchos le han alabado ese perfil solidario, pero se ve que las cosas han cambiado. Al parecer, la ONG ha presentado una demanda por difamación contra él y la han ampliado a uno de sus amigos más cercanos, Mark Dyer, quien se desempeñó como fideicomisario de Sentebale antes del distanciamiento entre Harry y la Dra. Sophie Chandauka.

La querella presentada ante el Tribunal Supremo recoge alegaciones como que el príncipe Harry hizo una «campaña mediática adversa coordinada» o que causó a la organización «interrupciones operativas y daños a su reputación». La ONG, que fue creada en honor a su madre, Diana de Gales, parece que no está de acuerdo con muchas de las actuaciones y todo comienza hace un año.

En 2025, el duque dimitió de su puesto tras un desacuerdo con Chandauka, quien aún preside el consejo de administración de la organización benéfica. Pero esto no terminó aquí. El príncipe Seeiso de Lesoto, cofundador de Sentebale con Harry, y el consejo de administración también dimitieron. A través de un comunicado común, declararon lo siguiente: «Con gran pesar, hemos renunciado a nuestros cargos como patrocinadores de la organización hasta nuevo aviso, en apoyo y solidaridad con el consejo de administración». A esto, añadieron: «Es devastador que la relación entre los fideicomisarios de la organización benéfica y el presidente de la junta se haya roto irremediablemente».

Según afirma Chandauka, cuando salieron de la entidad crearon «una campaña mediática adversa coordinada, llevada a cabo desde el 25 de marzo de 2025, que ha causado interrupciones operativas y daños a la reputación de la organización benéfica, su liderazgo y sus socios estratégicos», según afirma The Guardian. Esta se tomó la justicia en serio y denunció entonces a Harry y a los fideicomisarios ante la Comisión de Caridad de Inglaterra y Gales por graves acusaciones de acoso e intimidación.

En uno de los motivos, alegó que el conflicto entre ambos comenzó cuando el equipo de Harry le pidió que defendiera a su esposa, Meghan Markle, de la cobertura mediática negativa relacionada con una incómoda sesión de fotos en un evento de Sentebale en abril de 2024. Sobre esto, en una entrevista al Financial Times en 2025, la que aún sigue al frente de la ONG afirmó: «Me negué. No íbamos a sentar un precedente que nos convirtiera en una extensión de la maquinaria de relaciones públicas de los Sussex».

Leyendo la información, parece que la decisión de Chandauka es algo personal contra el príncipe Harry, puesto que ya hubo problemas previos. En un comunicado de agosto de 2025, la Comisión no halló pruebas de «acoso, hostigamiento, misoginia o discriminación racial generalizada o sistémica» en la organización benéfica Sentebale. Aun así, la Comisión criticó a Harry y a Chandauka por permitir que su disputa se hiciera pública y señaló que su «incapacidad para resolver las disputas internamente afectó gravemente la reputación de la organización y puso en riesgo la confianza pública en las organizaciones benéficas en general». Mientras tanto, según recoge Page Six, se ha conocido que una fuente cercana a los duques de Sussex afirmó que ninguno de los príncipes fundadores volvería a la ONG mientras Chandauka siguiera al frente.