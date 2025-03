La polémica frase de Meghan Markle en su documental que revela su personalidad: «Sabes que soy…»

Meghan Markle vuelve a estar en el centro de la polémica tras la emisión de su nuevo documental en Netflix. La duquesa de Sussex ha compartido detalles sobre su identidad y la importancia que tiene para ella el cargo que ostenta, revelando un aspecto personal que hasta ahora se desconocía. Durante una conversación con su amiga y actriz Mindy Kaling, la ex protagonista de Suits dejó claro que prefiere ser conocida como Meghan Sussex en lugar de su apellido de nacimiento, una decisión que ha generado todo tipo de reacciones.

El momento clave ocurrió cuando Kaling se refirió a ella con su nombre de soltera. Sin dudarlo, Meghan la corrigió con una frase que ha dado mucho de qué hablar: «Qué gracia que sigas diciendo Markle. Sabes que ahora soy Sussex». Con esta afirmación, dejó patente el peso simbólico que el título real tiene en su vida y la conexión que siente con su familia a través de él. Según explicó, este cambio en su identidad responde a su deseo de compartir un vínculo común con su marido, el príncipe Harry, y sus hijos, Archie y Lilibet.

Desde su boda con el príncipe Harry en 2018, la protagonista de nuestra noticia se convirtió oficialmente en duquesa de Sussex, un título otorgado por la reina Isabel II. Sin embargo, no fue hasta el nacimiento de sus hijos cuando realmente comenzó a valorar el significado de este apellido. «Cuando tienes hijos, quieres compartir el mismo nombre que ellos. No me di cuenta de lo importante que era para mí hasta que lo viví», confesó en el documental. Sus palabras están generando mucha repercusión porque tanto Meghan como Harry se desvincularon de la Familia Real británica en 2020.

El comentario de Meghan Markle

El gesto que ha tenido Meghan Markle es más importante de lo que parece, ya que en la realeza británica los títulos nobiliarios suelen ser utilizados como referencia, pero no necesariamente como apellidos familiares. Sin embargo, la nuera de Carlos III ha querido reivindicar esta tradición, asegurando que el nombre Sussex representa la unidad de su hogar. «Me encanta que eso sea algo que Archie, Lili, Harry y yo tenemos en común. Significa mucho para mí», añade en una entrevista que ha dado en la revista People para promocionar su nuevo proyecto.

El uso de títulos como apellido no es una práctica nueva dentro de la familia real británica. De hecho, el príncipe Harry, en su etapa escolar y militar, era conocido como Harry Gales, en referencia al título de su padre, el entonces príncipe de Gales. Lo mismo ocurrió con el príncipe Guillermo, quien era identificado como Guillermo de Gales en la universidad y durante su servicio en la RAF.

De manera similar, los hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton han seguido esta tradición. Durante sus años de escolarización, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis utilizaron el apellido Cambridge en honor al ducado que ostentaban sus padres antes de la ascensión al trono de Carlos III. Con el cambio de título de sus progenitores a príncipes de Gales, ahora utilizan el apellido Gales en su vida cotidiana.

Meghan Markle quiere lo mejor para sus hijos

Antes de que Meghan y Harry decidieran adoptar el apellido Sussex, sus hijos eran conocidos oficialmente como Archie Mountbatten-Windsor y Lilibet Mountbatten-Windsor. Este apellido es el resultado de un decreto emitido por la reina Isabel II en 1960, en el que estableció que los descendientes de la familia real británica llevarían el nombre compuesto Mountbatten-Windsor, en reconocimiento tanto a la Casa de Windsor como al apellido de su esposo, el príncipe Felipe.

El hecho de que Meghan haya decidido hacer énfasis en su título nobiliario ha llevado a muchas especulaciones sobre su motivación. Mientras algunos consideran que se trata de un gesto natural de pertenencia familiar, otros creen que podría formar parte de una estrategia más amplia para reforzar su imagen pública. Los expertos en Casa Real recalcan que Harry y Meghan, a pesar de haber dado la espalda a la Corona, no quieren que sus hijos pierdan la conexión con la Familia Real, de ahí el comentario que Markle ha hecho en Netflix.

Una polémica que no tiene fin

Desde que los duques de Sussex se alejaron de sus funciones reales y comenzaron a construir su marca personal en Estados Unidos, el nombre Sussex se ha convertido en un sello distintivo en sus proyectos, desde su fundación Archewell hasta sus acuerdos con plataformas como Netflix y Spotify.

Independientemente de las interpretaciones, lo cierto es que Meghan ha dejado claro que para ella, su apellido ahora es una parte esencial de su identidad y su historia. Con esta declaración, la duquesa continúa su carrera en los medios, a pesar de que sus movimientos no le sienten igual a todo el mundo.