Mientras que el rey Carlos III anunciaba los detalles de la primera visita de Estado de los emperadores de Japón al Reino Unido, a miles de kilómetros de Londres, los duques de Sussex se preparan para uno de sus días más especiales. Este 4 de junio, la hija menor del príncipe Harry y Meghan Markle, la princesa Lilibet Diana, cumple tres años y lo hace alejada por completo de la Familia Real y sin visos de un posible regreso a Londres. La princesa apenas ha estado una vez en la capital británica y vive rodeada de medidas de seguridad y al margen de lo que ocurre en la monarquía. Una situación motivada por la decisión de sus padres de dar carpetazo a su papel dentro de ‘La Firma’, que ha tenido consecuencias importantes a nivel familiar.

A diferencia de sus primos más directos, los hijos de los príncipes de Gales, de Lilibet Diana y de su hermano, el príncipe Archie Harrison, apenas se sabe nada. No hay casi fotografías de ellos y no se filtra casi ninguna información sobre su rutina. Sus padres, los duques de Sussex, así lo han querido desde el principio. De hecho, casi desde el comienzo de su romance, preservar su privacidad ha sido una de las prioridades para la pareja, lo que les llevó a fuertes críticas cuando nació su hijo mayor, Archie. En el caso de Archie, a Harry y a Meghan, que todavía eran miembros en ejercicio de la Corona, no les quedó otro remedio que posar ante los medios con él, pero con Lilibet han hecho las cosas de otra manera.

La princesa invisible

La forma de proceder en el caso de la hija menor de la pareja ha provocado que se hable de ella como la princesa invisible. Todas las apariciones de Lilibet y de su hermano están muy medidas y se limitan a algunas imágenes espontáneas distribuidas por la pareja o a determinadas fotografías de paparazzi o curiosos que se encuentran con ellos por la calle. Sin embargo, aunque apenas hay posibilidad de ver cómo crecen los hijos de los duques de Sussex, sí que, en ocasiones, ellos mismos hablan sobre este tema: «Veo mucho a mi madre en Lili. Parece una Spencer. Tiene los mismos ojos azules», dijo Harry en unas declaraciones en el documental para Netflix.

La contradicción de los Sussex

A diferencia de su hermano, Lilibet no ha pasado nada de tiempo dentro de la Familia Real, porque ya nació cuando los duques de Sussex se habían retirado. Su única visita a Londres fue en 2022, cuando se celebró el Jubileo de Platino de la Reina Isabel, pocos meses antes de la muerte de la monarca. Fue entonces cuando Harry y Meghan organizaron una fiesta en la que era su residencia en Windsor, Frogmore Cottage, para celebrar el primer cumpleaños de la pequeña. A la celebración no asistieron más que algunos miembros de la familia, pero no los principales. Las relaciones ya eran muy complicadas entonces.

Los duques de Sussex, presentando a su hijo mayor. (Foto: Gtres)

Desde aquel momento, la tensión ha ido in crescendo, de hecho, fuentes cercanas a la Familia Real aseguran que una de las mayores frustraciones del rey Carlos III es que no puede ejercer como abuelo con sus nietos por parte de los Sussex, ya que es una faceta con la que se siente muy cómodo y feliz. Al monarca le han privado por completo de esta opción, en la etapa final de su vida, igual que privaron a la Reina Isabel de disfrutar de sus bisnietos.

Más allá de esto, llama mucho la atención la actitud de los Sussex con respecto a la privacidad de sus hijos, que contrasta con su constante exposición en otros aspectos. Muy criticado su reciente viaje a Nigeria y las diferentes iniciativas que llevan a cabo para poder seguir estando en el punto de mira. Algo necesario para mantener su estilo de vida. Sin embargo, mientras ellos están expuestos e intentan mantener un perfil similar al que llevaban cuando eran miembros de la Familia Real, de sus hijos no se sabe absolutamente nada. Es más, a este paso y si nada lo remedia, Lilibet Diana va camino de convertirse en la princesa menos fotografiada de la historia reciente de los Windsor.