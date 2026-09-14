Miguel Torres se pronuncia por primera vez sobre la pérdida de su suegro, el padre de Paula Echevarría: «Es una etapa complicada»

Miguel Torres se ha convertido en uno de los rostros habituales que acompañan a Paula Echevarría en los grandes momentos de su vida. Este miércoles, el exfutbolista ha acudido al desfile de Pedro del Hierro, dentro de la Semana de la Moda, donde ha atendido en exclusiva a COOL y ha hablado de su relación con la actriz, de estilo y, especialmente, del momento personal que atraviesa su familia tras el fallecimiento de su suegro, Luis Echevarría.

Una conversación en la que Torres ha dejado claro que, aunque Paula es para él un auténtico referente, no es de los que se dejan llevar fácilmente por las recomendaciones de su pareja. «Paula es un icono para mí en muchos aspectos», reconoce. Eso sí, cuando se trata de moda, la opinión de la actriz tiene un peso especial.

«Yo soy muy clásico y me cuesta mucho más atreverme», confiesa el exfutbolista, que reconoce que es precisamente en citas como la de hoy, rodeado de nuevas tendencias y propuestas, cuando se permite salir algo más de su habitual zona de confort. «Cuando vamos alguna vez de shopping o de compras, siempre le pido consejo», explica.

Paula Echevarría, su referente en estilo

La pareja, que mantiene una relación consolidada desde hace años, comparte también su particular visión de la moda. Aunque Torres asegura que ninguno de los dos influye especialmente en el otro, sí admite que Paula es una figura a la que recurre cuando necesita consejo.

«No le pido mucha recomendación, ella tampoco es que influya mucho», explica con naturalidad. Una respuesta que contrasta con la imagen de Paula como uno de los grandes referentes de estilo del panorama nacional. De hecho, ante la pregunta de si su estilo ha cambiado desde que está con ella, Torres lo tiene claro: «Yo estoy seguro que sí, porque al final quien acompaña a Paula siempre acaba estando mejor».

Una complicidad que se percibe también cuando habla de la manera en la que afrontan juntos determinados momentos. Y es que la conversación termina inevitablemente llevando a la situación personal que vive actualmente la familia.

Una etapa complicada

El fallecimiento de Luis Echevarría ha marcado especialmente a Paula y a los suyos. Miguel Torres, que estuvo a su lado durante este difícil proceso, reconoce que son momentos en los que toca apoyarse especialmente en la familia y tratar de recuperar poco a poco la normalidad.

«Son etapas complicadas cuando pierdes queridos», explica el exfutbolista, que asegura que ahora intentan «estar toda la familia junta y volver a la normalidad».

En ese proceso, la rutina también juega un papel importante. «Al final el trabajo y los niños, ya en la universidad y en el cole, eso es la rutina», señala Torres. Para él, mantener las obligaciones y el día a día ayuda a afrontar el duelo: «Yo creo que también te ayudan a ocupar la mente y a pasar página y a seguir. No se puede hacer otra cosa».

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Luis Echevarría, muy presente

Torres no duda en referirse a su suegro con enorme cariño. Preguntado por el recuerdo que guarda de él, destaca su faceta familiar y humana: «Luis era una gran persona, un gran padre, abuelo».

Un recuerdo que, pese a la ausencia física, permanece muy vivo entre sus seres queridos. «A las personas que físicamente no están con nosotros se les recuerda», afirma Miguel, convencido de que mantener presentes los momentos compartidos es también una forma de conservar su legado.

«En el día a día te acuerdas de momentos que has vivido con él. Los sigues manteniendo vivos. Eso es lo más bonito», concluye.

Una declaración que resume el momento que atraviesa la familia: aprender a convivir con la ausencia sin dejar de mirar hacia delante, manteniendo intacto el recuerdo de quien fue una figura fundamental para todos ellos.