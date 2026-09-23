Primer tráiler de ‘Ray Gunn’: Netflix apuesta por la ciencia ficción al estilo ‘Blade Runner’ en su último título de animación

Las películas de animación están funcionando de maravilla en el presente 2026. Toy Story 5 es el tercer largometraje más taquillero del año, con 1.144 millones de dólares recaudados, y Super Mario Galaxy, también ha superado la barrera de los 1.000 millones gracias a su concepción de cine familiar. Tras ellas, Minions & Monsters y Hoppers han sido igualmente lucrativas en la venta de entradas. Sin embargo, todavía no existe un proyecto que haya enamorado del todo a los amantes del formato. Carencia que podría cambiar dentro de poco con Ray Gunn, el nuevo filme del cineasta Brad Bird para Netflix. La compañía acaba de lanzar un primer tráiler que hará las delicias de los fans de la ciencia ficción.

La presencia de Bird tras la producción es una garantía en sí misma. El realizador norteamericano es el responsable de grandes clásicos como El gigante de hierro y cintas que han conquistado a toda una generación de espectadores, como Los Increíbles y Ratatouille, con las que se llevó el Oscar a la mejor película animada. Ahora, tras varios intentos fallidos de sacar el trabajo adelante, Skydance Animation junto a la «gran N roja» han decidido apostar por la idea de esta especie de tributo retrofuturista con toques estéticos al más puto estilo de ‘Blade Runner’.

Ray Gunn será la primera apuesta audiovisual de Bird fuera del amparo de Pixar. No obstante, esto no tiene que ver con ningún tipo de rencor creativo o rechazo por parte del estudio del flexo. El director explicó en entrevistas pasadas que no quería presentársela a la marca de Disney, porque quería encontrar una distribuidora que le ofreciese a la historia un camino hacia una audiencia más adulta.

«Quería que llegara a un público diferente, y obviamente que hubiese mucha conciencia. El público de Pixar es amplio, y me encanta, y me encanta trabajar con Pixar (…), pero no veo que esta película vaya por ese camino. Quería que estuviera dirigida a un público un poco mayor», le contaba Bird a IndieWire.

Tráiler de ‘Ray Gunn’: Detectives privados, cine negro y ciencia ficción retrofuturista

La sinopsis oficial de Ray Gunn dice lo siguiente: «En Metropia, una ciudad gigantesca en un futuro alternativo visto desde 1939, el detective privado Raymond Gunn se ve envuelto en un caso que involucra extraterrestres, asesinatos y una estrella de la música llamada Venus Nova».

The visuals of ‘RAY GUNN’. A new noir detective movie directed by Brad Bird (‘The Incredibles’). pic.twitter.com/Q8FteIwAZW — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 23, 2026

En el reparto de voces originales destaca la presencia de Sam Rockwell como Gunn y Scarlett Johansson como Nova. Ray Gunn cuenta con un guion que Bird ha escrito en colaboración con Matthew Robbins (Pinocho de Guillermo del Toro) y con una banda sonora original de Michael Giacchino (Spider-Man: Brand New Day).

¿Cuándo se estrena en cines ‘Ray Gunn’? ¿Y en Netflix?

Ray Gunn llegará a algunos cines selectos en Estados Unidos y España el próximo 4 de diciembre. El catálogo de Netflix la recibirá sólo algunos días después, el 18 de diciembre.