Vuelve ‘Juego de Tronos’: se confirma la noticia más esperada

HBO y su empresa matriz, Warner Bros. Discovery, conocen de sobra la máxima que se produce al finalizar la historia de toda franquicia audiovisual exitosa: exprimir dicho universo con spin-offs, precuelas y reboots. Por eso, a nadie le extraña que la plataforma de streaming haya regresado a Poniente tras el final de Juego de Tronos, remontándose a la época de soberanía de los Targaryen en el arco de La casa del dragón. Sin el impacto de la lucha contra los caminantes blancos y sin el carisma de roles como Tyrion Lannister o Jon Nieve, la primera temporada de la ficción protagonizada por Emma D’Arcy fue celebrada escuetamente y su segunda ronda de capítulos, estrenada este año, no terminó de convencer a un público que vio cómo en la otrora guerra familiar escrita por George R.R. Martin no terminaba de ocurrir nada. Ahora, mientras esperamos la llegada en 2025 de otra serie titulada El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante, una nueva sorpresa en forma de anuncio ha sorprendido a los fans. Vuelve Juego de Tronos, pero esta vez en la pantalla grande.

La noticia ineludiblemente, pilla desprevenido a todo el mundo. Aunque si miramos un poco la tendencia estratégica de contenidos de la major que dirige David Zaslav, un regreso por todo lo alto al relato original tiene todo el sentido del mundo. Warner ya ha anunciado que convertirá Harry Potter en una serie y que volverá a crear películas sobre El señor de los Anillos, por lo que la nueva de que vuelve Juego de Tronos es un paso más de la compañía en su empeño por reflotar sus grandes propiedades intelectuales de éxito. La cosa es que en realidad, cuando se concibió el final de la trama principal, desde la cadena ya propusieron la idea de terminarlo todo con tres largometrajes. Sin embargo, esa primera decisión se descartó por una temporada 8 que se dividió en dos partes y que no terminó de gustar a nadie, ni siquiera a la mayoría de sus protagonistas, ni a su creador literario.

Vuelve ‘Juego de Tronos’

Que vuelve Juego de Tronos es una alegría para los espectadores que durante una década disfrutó de las traiciones, alianzas y conspiraciones políticas de este culebrón con decenas de personajes y mucha fantasía de por medio. Pero por el momento, la satisfacción no puede ser completa, ya que dicha película todavía se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo. Y eso, supone que su historia podría abarcar una infinidad de perspectivas y líneas cronológicas.

Es decir, la película de Juego de Tronos podría ser una nueva precuela, una continuación de la serie e incluso, el rescate narrativo delspin-off del personaje de Kit Harrington que nunca llegó a ver la luz del día. Aún con todo, lo que parece evidente es que esa aparente reticencia de la marca por llevar Juego de Tronos al terreno fílmico ha caducado. A pesar de ello, tendremos que estar atentos para ver cómo se desarrolla la preproducción del proyecto teniendo en cuenta que a Warner no le tiembla el pulso cuando se trata de cancelar al instante historias avanzadas y, tampoco sabemos si decidirá no proyectarla en salas y dejarla como un contenido exclusivo de Max.

De la series al cine

En el Hollywood y en general la industria cinematográfica del pasado, las barreras entre los trabajos realizados para la televisión y lo que se programaba en la cartelera eran bastante sólidas. Eso sí, bien pronto la Meca del cine comenzó a adaptar series triunfales en franquicias que supusieron un fenómeno para el terreno comercial, como es el caso de por ejemplo la saga Misión Imposible.

Hoy, la sinergia es tal que ambos mundos se retroalimentan. El UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) llevó esto al siguiente nivel y en su caso, para entender muchas de sus películas, tienes que haber visto varias de las series de su multivero. En el caso de Max pasa exactamente lo mismo. La última película de El escuadrón suicida dio lugar a la serie de El pacificador y en estos instantes, la serie de El Pingüino de The Batman brilla en el catálogo como un spin-off que está encantando al público. El próximo 18 de noviembre, en Max podremos ver la precuela Dune: la profecía, ambientada 10.000 años antes de los acontecimientos de la película protagonizada por Timothée Chalamet.

¿Continuará la película de Juego de Tronos donde nos dejó la serie? ¿Podrá funcionar como un ejercicio de reconciliación con los fans?