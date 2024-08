Un pueblo español deja con la boca abierta a los actores de ‘La casa del dragón’: «Actúa por ti»

La casa del dragón ha vuelto a triunfar en HBO Max con su segunda temporada y, como ya ocurrió con la primera temporada, han vuelto a optar por España para grabar muchas de sus escenas.

Pese a que ya es habitual que algunos de los pueblos de España se conviertan en los escenarios del universo de Juego de Tronos eso no evita que los actores sigan quedándose maravillados cada vez que visitan nuestro país. «España es preciosa. Estar en una localización así casi actúa por ti. No te hace falta fingir».

En esta ocasión la serie ha vuelto a Cáceres y Trujillo para recrear una de las localizaciones más importantes: Desembarco del Rey. Esto convierte a Extremadura en uno de los lugares favoritos de la franquicia ya que ha aparecido en tres ocasiones diferentes.

Extremadura triunfa en ‘La casa del dragón’

En 2016 Juego de Tronos grabó varias secuencias de la séptima temporada en Extremadura y en 2021 repitieron la experiencia con la precuela. Por ello, era de esperar que los productores repitieran la fórmula del éxito y regresaran una vez más.

Para Ryan Condal, director ejecutivo y guionista de La casa del dragón, tomar la decisión de volver a grabar en nuestro país fue muy sencillo: «España es genial. Volvimos a Cáceres y Trujillo para recrear Desembarco del Rey. Las ciudades nos dieron vida».

Varios de los actores también quedaron maravillados por la riqueza arquitectónica de Cáceres y Trujillo. «Cuando estás en España pasas a creértelo de verdad: estás en Poniente», afirmó el actor Tom Bennett, actor que da vida a Ulf.

Phia Saban, quien interpreta a Helaena Targaryen, también destacó lo importante que fue rodar en Extremadura: «Fue una pasada. Especialmente porque usamos la arquitectura real de Cáceres. No te crees que existan sitios así».

Otros actores como Kieran Bew, Hugh en la serie, prefirieron destacar la calidad humana de los extremeños: «Rodar en España fue surrealista. La gente es maravillosa. He estado en proyectos grandes pero jamás he visto a fans así. La gente de Cáceres y Trujillo eran lo más. Nos recibieron muy bien».

Para celebrar la visita a España varios productores y actores fueron entrevistados y hablaron de la experiencia de rodar en Extremadura. Además, contaron que durante las grabaciones participaron cientos de extras, la mayoría habitantes de Cáceres y de Trujillo.

Sinopsis de ‘La casa del dragón’

La temporada dos de La casa del dragón pone el foco en la guerra civil Targaryen por el Trono de Hierro. Los partidarios de Rhaenyra y los seguidores de Alicent y Aegon tendrán que enfrentarse por el poder.

Esta temporada consta de ocho episodios y sólo se puede ver en HBO Max.